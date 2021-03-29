Новости

Мужчина погиб в результате взрыва в жилом доме в Татарстане 23:47
ЭСК РФС признал верным решение не засчитывать гол "Зенита" в ворота ЦСКА 22:25
Турция вновь ввела комендантский час из-за роста числа заболевших COVID-19 22:04
Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД 21:47
Соведущий Екатерины Стриженовой рассказал о ее травме 21:44
В Москве вынесли приговор похитившим почти 22 млрд рублей банкирам 21:38
В Минобороны раскрыли подробности полета противолодочных самолетов Ту-142 21:33
С льдины на Москве-реке сняли двух велосипедистов 21:33
Путин наградил посмертно австрийку, спасшую советских пленных в 1945 году 21:23
Эксперты ВОЗ рассказали о происхождении COVID-19 20:52
Минобороны сообщило о 501 военнослужащем с коронавирусом 20:48
Путин наградил кардиохирурга Рената Акчурина 20:36
Анита Цой стала народной артисткой России 20:35
Путин наградил Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени 20:34
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом 20:23
Видео: Анастасия Решетова упала в обморок на шоу "Ты_Топ-модель" 20:04
Полный курс вакцинации завершили более 340 тысяч петербуржцев 19:25
Путин учредил медаль к 800-летию Нижнего Новгорода 19:18
В Болгарии украли очки со статуи Махатмы Ганди 19:13
Президент Пакистана заразился коронавирусом 18:51
В Беларуси возбудили дело против Тихановской о подготовке теракта 18:50
Видео: Стриженова госпитализирована после падения в прямом эфире 18:46
Вышел финальный трейлер нового фильма Гая Ричи "Гнев человеческий" 18:25
Тинькофф Банк подал иск к МТС на 1,1 миллиарда рублей 18:24
В Москве представили книгу о военных преступлениях на Украине 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 22:45
Рубрика: Спорт

Коньки рано снимать

Россияне едут на командный ЧМ в Осаку
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 66(8417)
Все сильнейшие фигуристы мира еще раз покажут, чего они стоят. И в переносном, и в прямом смысле. С 15 по 18 апреля в японской Осаке пройдет World Team Trophy или командный чемпионат мира с призовым фондом в 1 миллион долларов.

В соревнованиях по традиции примут участие шесть лучших сборных. Это Россия, США, Канада, Япония, КНР и Италия. Рейтинг составлен по результатам выступления на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ). Ничего удивительного, что российские спортсмены на первом месте, ведь они только что выиграли медальный зачет главного старта сезона - чемпионата мира в Стокгольме. Напомним, что на счету нашей команды шесть наград: три "золота", "серебро" и две "бронзы".

Фото: nathan NACKSTRAND / AFP
Буцаева: Российские фигуристки на ЧМ были на голову выше других соперниц

На World Team Trophy каждая сборная включает в себя двух мужчин-одиночников и двух женщин-одиночниц, одну спортивную и одну танцевальную пару. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, состав команды сформирован по спортивному принципу, исходя из результатов прошедшего ЧМ. Так что совсем скоро мы увидим на льду всех героев чемпионата мира: обладательниц "золота" и "серебра" Анну Щербакову и Елизавету Туктамышеву, победителей Анастасию Мишину - Александра Галлямова и Викторию Синицину - Никиту Кацалапова, а также Михаила Коляду и Евгения Семененко. Парни медалей не взяли, но зато завоевали максимальную квоту на Олимпиаду в Пекине.

На последнем командном чемпионате мира, который проходил в Японии в 2019 году, сборная России заняла третье место. Мы вообще ни разу не побеждали на турнире. Дважды были вторыми - в 2015 и 2017 годах. Больше всего побед в копилке у американцев (четыре). Остальные два командных титула - на счету хозяев льда японцев. В этом году у россиян неплохие шансы побороться за главный приз. Судя по тому, как призовые распределялись раньше, это 200 тысяч долларов.

Еще один подарок для участников - турнир пройдет со зрителями.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях вне региона проживания
Песков подтвердил планы провести видеоконференцию Путина, Меркель и Макрона
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Питомцев предложили регистрировать в обязательном порядке
ЦБ ввел порог в полторы тысячи рублей для комиссий за покупки по QR-коду
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле