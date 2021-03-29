Все сильнейшие фигуристы мира еще раз покажут, чего они стоят. И в переносном, и в прямом смысле. С 15 по 18 апреля в японской Осаке пройдет World Team Trophy или командный чемпионат мира с призовым фондом в 1 миллион долларов.

В соревнованиях по традиции примут участие шесть лучших сборных. Это Россия, США, Канада, Япония, КНР и Италия. Рейтинг составлен по результатам выступления на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ). Ничего удивительного, что российские спортсмены на первом месте, ведь они только что выиграли медальный зачет главного старта сезона - чемпионата мира в Стокгольме. Напомним, что на счету нашей команды шесть наград: три "золота", "серебро" и две "бронзы".

На World Team Trophy каждая сборная включает в себя двух мужчин-одиночников и двух женщин-одиночниц, одну спортивную и одну танцевальную пару. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, состав команды сформирован по спортивному принципу, исходя из результатов прошедшего ЧМ. Так что совсем скоро мы увидим на льду всех героев чемпионата мира: обладательниц "золота" и "серебра" Анну Щербакову и Елизавету Туктамышеву, победителей Анастасию Мишину - Александра Галлямова и Викторию Синицину - Никиту Кацалапова, а также Михаила Коляду и Евгения Семененко. Парни медалей не взяли, но зато завоевали максимальную квоту на Олимпиаду в Пекине.

На последнем командном чемпионате мира, который проходил в Японии в 2019 году, сборная России заняла третье место. Мы вообще ни разу не побеждали на турнире. Дважды были вторыми - в 2015 и 2017 годах. Больше всего побед в копилке у американцев (четыре). Остальные два командных титула - на счету хозяев льда японцев. В этом году у россиян неплохие шансы побороться за главный приз. Судя по тому, как призовые распределялись раньше, это 200 тысяч долларов.

Еще один подарок для участников - турнир пройдет со зрителями.