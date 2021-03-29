Сколько Россия может заработать на растущем транзите товаров

Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, наконец сняли с мели, но в понедельник днем один из важнейших транзитных путей из Азии в Европу все еще не был разблокирован. Как показал инцидент, Россия могла бы больше зарабатывать на транзите грузов, считают эксперты.

Пропускная способность океана практически беспредельна, но объекты, созданные человеком, уже не приспособлены к современным объемам перевозок, говорит заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. Через Суэцкий канал проходит около 13% мирового объема грузов, не так уж и критично для мировой экономики. Но важна ритмичность поставок, любой сбой ведет к миллиардным убыткам, замечает вице-президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Сергей Желаннов. Для решения проблемы на будущее можно было бы создать склады для товарных запасов. Только в современных условиях это должны быть огромные и сложные терминально-логистические центры. Дешевле будет расширить Суэцкий канал, говорит Цыганов. Но еще эффективнее пустить грузы через российские транзитные пути.

Отчасти так уже происходит. С марта 2020 года по март 2021 года объем транзитных контейнерных перевозок по железной дороге из Китая в Европу вырос в 1,7 раза, сообщили в РЖД. В компании ожидают продолжение тренда. Спрос будет предъявлять начавшая расти экономика Китая.

Объемы контейнерных перевозок на сети РЖД растут все последние годы, в 2020 году доход компании только от транзита увеличился более чем на 9 млрд рублей, замечает руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ Александр Слободяник. Но дальнейший рост будет зависеть и от подготовленности инфраструктуры в других странах, задействованных в цепочке, например, Беларуси, Казахстане, Польше, добавляет эксперт.

Международный автомобильный транзит через Россию пока находится в проекте. Выгоды можно получить от использования Северного морского пути (СМП). Россия строит серию ледоколов повышенной мощности, что позволит не просто использовать маршрут, а перейти на более высокие широты, приблизившись к Северному полюсу и серьезно сократив путь, говорит Цыганов. Сейчас все российские транспортные коридоры обеспечивают лишь 3-4% мирового транзита. Но России это уже приносит десятки миллиардов долларов. "Если мы добавим еще хотя бы пару процентов, то можем получать от транзита товаров около 70 млрд долларов в год. А это уже вполне сопоставимо с доходом от военного экспорта", - заключает Цыганов.