Сколько Россия может заработать на растущем транзите товаров

Пропускная способность океана практически беспредельна, но объекты, созданные человеком, уже не приспособлены к современным объемам перевозок, говорит заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. Через Суэцкий канал проходит около 13% мирового объема грузов, не так уж и критично для мировой экономики. Но важна ритмичность поставок, любой сбой ведет к миллиардным убыткам, замечает вице-президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Сергей Желаннов. Для решения проблемы на будущее можно было бы создать склады для товарных запасов. Только в современных условиях это должны быть огромные и сложные терминально-логистические центры. Дешевле будет расширить Суэцкий канал, говорит Цыганов. Но еще эффективнее пустить грузы через российские транзитные пути.
Отчасти так уже происходит. С марта 2020 года по март 2021 года объем транзитных контейнерных перевозок по железной дороге из Китая в Европу вырос в 1,7 раза, сообщили в РЖД. В компании ожидают продолжение тренда. Спрос будет предъявлять начавшая расти экономика Китая.
Объемы контейнерных перевозок на сети РЖД растут все последние годы, в 2020 году доход компании только от транзита увеличился более чем на 9 млрд рублей, замечает руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ Александр Слободяник. Но дальнейший рост будет зависеть и от подготовленности инфраструктуры в других странах, задействованных в цепочке, например, Беларуси, Казахстане, Польше, добавляет эксперт.
Международный автомобильный транзит через Россию пока находится в проекте. Выгоды можно получить от использования Северного морского пути (СМП). Россия строит серию ледоколов повышенной мощности, что позволит не просто использовать маршрут, а перейти на более высокие широты, приблизившись к Северному полюсу и серьезно сократив путь, говорит Цыганов. Сейчас все российские транспортные коридоры обеспечивают лишь 3-4% мирового транзита. Но России это уже приносит десятки миллиардов долларов. "Если мы добавим еще хотя бы пару процентов, то можем получать от транзита товаров около 70 млрд долларов в год. А это уже вполне сопоставимо с доходом от военного экспорта", - заключает Цыганов.