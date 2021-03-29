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29.03.2021 15:40
Рубрика: Российский автопром

Составлен список самых дешевых автомобилей мира. В нем есть Lada

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Издание HotCars проанализировало предложения на рынках разных стран мира и составило список самых доступных моделей, "которые через несколько лет будут представлять из себя кусок изоленты, а не автомобиль".

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Обновленная Lada Vesta действительно получит вертикальный планшет. Фото

Maruti Suzuki Alto удерживает место бестселлера в Индии на протяжении 16 лет подряд. Это неудивительно, ведь за хэтчбек просят всего 4100 долларов.

Renault Kwid - потрясающий образец того, что доступный автомобиль может быть стильным. Модель вышла на рынок в 2015 году и без изменений выпускается по сей день. Цена - 3900 долларов.

Chevrolet Spark с прайсом от 14400 долларов оказался самым доступным на рынке США. Ещё один вариант бюджетного авто - Mitsubishi Mirage за 14990 долларов.

В Китае список самых доступных моделей возглавил Hong Guang Mini EV за 4400 долларов. За полгода субкомпактный электрокар разошёлся тиражом 160 тысяч экземпляров!

"Lada - постоянный объект насмешек в России, печально известная своим низким качеством и безопасностью, - пишет HotCars, - Это уже немного больше, чем металлический короб на колёсах, и цена делает машины этого бренда по-настоящему популярными".

Самым доступным автомобилем, разумеется, оказалась Granta с ценником 6200 долларов.

Самым доступными моделями на европейском рынке стали Dacia Sandero за 8300 долларов и Smart Fortwo за 14650 долларов.

#Lada #Renault #Chevrolet