Станислав Черчесов: Игрока с фамилией "Жемчужина" у нас нет

Новости

ФСБ сообщила подробности приговора украинскому футболисту Василенко 16:19
Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве 16:19
Станислав Черчесов: Спокойно отношусь к отсутствию ВАР в отборе ЧМ-2022 16:17
Солист "Старого приятеля" Александр Зарецкий впал в кому после COVID-19 16:13
Курганских чиновников наказали за волокиту по оплате госконтрактов 15:56
Путин обсудил на Совбезе РФ проблему правонарушений в сфере природопользования 15:55
Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время 15:47
Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов 15:30
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям 15:21
В футбольный клуб "Тамбов" пришли следователи 15:10
Посольство: Россияне не пострадали во время нападения боевиков в Мозамбике 15:05
Путин подписал указ о призыве в армию 14:49
Путин сменил управляющего от России в ЕБРР 14:49
Открыта регистрация на ПМЮФ 9 ¾: вакцинация правом 14:37
Система долговременного ухода за пожилыми людьми заработает в 2022 году 14:15
В Новой Москве в результате драки погиб таксист 14:14
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям 13:56
Трудоустроиться в 2020 году смог каждый второй предпенсионер 13:48
Песков назвал главное научное достижение года 13:43
Наталья Бударина избрана секретарем ЦИК России 13:35
Николай Булаев сохранил пост зампреда ЦИК России 13:32
Поток пассажиров в аэропортах Москвы в начале года снизился на 45,3% 13:28
Путин еще не принял решения об участии в климатической встрече 13:26
Автор "Рика и Морти" анонсировал сериал про Человека-коалу 13:24
В США впервые за 17 лет вылупятся миллиарды больших цикад 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 15:49
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов: Игрока с фамилией "Жемчужина" у нас нет

Текст: Илья Соболев
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии гостевого отборочного матча ЧМ-2022 со Словакией, который состоится 30 марта в Трнаве, принял участие в пресс-конференции. В частности, он ответил на вопрос местного журналиста о слабости атаки словацкой сборной и об Артеме Дзюбе.

"Игрока с фамилией "Жемчужина" у нас нет. Речь об Артеме Дзюбе? Другое дело. Еще раз повторю: когда у меня спрашивают про команду соперника, мне сложно отвечать не потому, что я не знаю соперника, а потому, что это некорректно. Что касается нашей команды, повторюсь, прошедшие матчи уже в прошлом. Теперь нам предстоит подобрать правильный состав и правильную тактику, которая независимо от фамилий сможет нам дать максимальный результат", - сказал Станислав Черчесов.

Жиров и Смольников не сыграют со Словакией

"Естественно, мы изучаем соперника, знаем его. Но ответ на свой вопрос мой друг не получит, я на него отвечу своей команде, а не здесь, на пресс-конференции", - добавил главный тренер.

Напомним, сборная Словакии не смогла выиграть два первых матча в отборочной группе "Н", сыграв вничью с командами Кипра (1:1) и Мальты (2:2). Россияне на старте квалификации добились побед на той же Мальтой (3:1) и Словенией (2:1).

Спорт Футбол Чемпионат мира Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Чемпионат мира по футболу 2022

Главное сегодня

Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время
Кабмин упростит порядок получения льготных кредитов для самозанятых
Минфин и ФНС разъяснили меры по контролю за кассами на рынках
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле