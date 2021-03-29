Станислав Черчесов: Игрока с фамилией "Жемчужина" у нас нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии гостевого отборочного матча ЧМ-2022 со Словакией, который состоится 30 марта в Трнаве, принял участие в пресс-конференции. В частности, он ответил на вопрос местного журналиста о слабости атаки словацкой сборной и об Артеме Дзюбе.

"Игрока с фамилией "Жемчужина" у нас нет. Речь об Артеме Дзюбе? Другое дело. Еще раз повторю: когда у меня спрашивают про команду соперника, мне сложно отвечать не потому, что я не знаю соперника, а потому, что это некорректно. Что касается нашей команды, повторюсь, прошедшие матчи уже в прошлом. Теперь нам предстоит подобрать правильный состав и правильную тактику, которая независимо от фамилий сможет нам дать максимальный результат", - сказал Станислав Черчесов.

"Естественно, мы изучаем соперника, знаем его. Но ответ на свой вопрос мой друг не получит, я на него отвечу своей команде, а не здесь, на пресс-конференции", - добавил главный тренер.

Напомним, сборная Словакии не смогла выиграть два первых матча в отборочной группе "Н", сыграв вничью с командами Кипра (1:1) и Мальты (2:2). Россияне на старте квалификации добились побед на той же Мальтой (3:1) и Словенией (2:1).