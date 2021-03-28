После первого матча на Мальте национальная команда заслуженно попала под шквал критики. Хоть она и набрала три очка (3:1), но действовала далеко не так, как можно было ожидать в противостоянии со 176-й сборной в мировом рейтинге ФИФА.

Словенцы же, наоборот, впечатлили: Йосип Иличич и компания перед визитом в Сочи победили финалистов первенства планеты-2018 хорватов (1:0). Понятно, почему матча с представителями Балкан все ожидали с тревогой. Тем более и воспоминания со словенцами связаны не самые приятные. Ведь именно эта команда переиграла Россию в стыковых встречах за право участия на чемпионате мира-2010.

Впрочем, с той поры многое изменилось. Тогда едва ли не на всех стадионах, где проходили отборочные игры, были аншлаги. А сейчас из-за пандемии коронавируса зрителей почти никуда не пускают. Кроме России и еще нескольких стран.

- Болельщики важны не только для нас, но и для соперника. Главное, чтобы была атмосфера. Россия - чуть ли не единственная страна, где жизнь протекает почти нормально, - отметил перед встречей со словенцами главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов.

Наверняка понравилось играть при болельщиках и нашим гостям. Впрочем, выбора у них особо и не было. Если бы словенцы вдруг отказались приезжать в Сочи, то получили бы техническое поражение и вдогонку денежный штраф.

Как известно, УЕФА позволяет заполнить трибуны не более чем на 30 процентов от вместимости стадиона. В итоге на красавец-стадион "Фишт" пришли около 13 тысяч человек. Их поддержка была неоценимой, особенно в концовке, когда Словения пыталась вырвать ничью, а россияне оборонялись. В эти минуты болельщики не умолкали ни секунды и кричали все время "Россия, Россия!".

Посмотрев видео после матча Португалия - Сербия, судья Данни Маккели понял, что совершил ошибку. И принес извинения

Особенным этот матч стал для Артема Дзюбы. Капитан сборной оформил дубль и почти догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории нашей национальной команды. В активе Дзюбы теперь 29 мячей, у Кержакова, который является рекордсменом по этому показателю, - 30.

По словам Черчесова, игра была тяжелой, но в целом команда с поставленными задачами справилась.

Станислав Черчесов: Сегодня был матч за шесть очков. Словения обыграла Хорватию и приехала к нам в хорошем настроении. Мы тоже выиграли, но у Мальты, которую нельзя сравнить с хорватами. Настраивались на тяжелую встречу - такой она и получилась.

Это был лучший матч для сборной за последнее время?

Станислав Черчесов: Нет-нет. Мы и в Лиге наций проводили хорошие матчи - правда, не полностью. Неплохие таймы были с венграми, турками, сербами. Сегодня нам удалось почти все 90 минут действовать на приличном уровне. Понятно, были определенные моменты, когда мы отдавали инициативу, но всю встречу на таком уровне, наверное, контролировать сложно.

Словенцы чем-то удивили?

Станислав Черчесов: У них агрессивная команда, играют компактно. Есть футболисты мирового уровня: Иличич, Облак. Мы готовились к серьезному испытанию.

Довольны тем, как действовали защитники против Иличича?

Станислав Черчесов: Невозможно полностью выключить игрока такого уровня. В большинстве моментов сработало то, что задумывали. Но были и эпизоды, когда было тяжело его сдержать.

Благодаря победе Россия с шестью набранными очками стала единоличным лидером группы "H". Второе место делят Словения и Хорватия, в активе которых по три балла. "Шашечные" с большим трудом обыграли на своем поле Кипр (1:0), одержав первую победу в нынешнем отборочном цикле. Сенсацию сотворила Мальта: островитяне едва не победили в гостях Словакию, но, ведя 2:0, все же пропустили два мяча - 2:2. Тем не менее ничья в гостях против такой крепкой сборной дорогого стоит.

Без ВАР - скандал

Одна из особенностей стартовавшей европейской квалификации - отсутствие на матчах систем определения взятия ворот и видеопомощи арбитрам (ВАР). Почему так, можно только догадываться. УЕФА еще год с лишним назад заявлял о готовности внедрить ВАР на отборочные игры ЧМ-2022 и даже делал запрос в ФИФА, но одобрения, видимо, не получил. Возможно, дело в том, что не все европейские футбольные федерации могут позволить себе дорогостоящую технику. А допустить, чтобы на одних матчах ВАР работала, а на других нет, ФИФА не может.

Удар Криштиану Роналду на 93-й минуте матча с сербами (2:2) должен был принести Португалии победу, но судьи без помощи ВАР очевидное взятие ворот не разглядели... Ballsofdream / Instagram.com

Однако после игр первых туров у футбольных функционеров есть все основания пересмотреть свои взгляды. Результативных ошибок, уже допущенных судьями, хватило бы на год вперед. А самая скандальная произошла в Белграде, где Сербия сыграла вничью с Португалией - 2:2. На 93-й минуте встречи лидер португальцев Криштиану Роналду опередил сербского голкипера и отправил мяч в ворота. Стефан Митрович в отчаянном подкате вроде бы мяч выбил, но, как четко показывает видеоповтор, уже после того, как футбольный снаряд пересек линию. Только вот ни главный арбитр матча голландец Данни Маккели, ни его помощник в эпизоде не разобрались и гол не засчитали. Чем вызвали бурную реакцию Роналду. Португалец наорал на бокового рефери, за что тут же получил "горчичник". Тогда Криштиану швырнул на газон капитанскую повязку и ушел с поля, не дожидаясь финального свистка.

"Быть капитаном сборной Португалии - одна из главных привилегий в моей жизни, я горжусь этим, - написал на следующий день в соцсетях Роналду. - Я всегда отдаю и буду отдавать всего себя ради своей страны, и это никогда не изменится. Но бывают трудные времена, особенно когда чувствуешь, что пострадала целая нация".

Для "РГ" скандальный эпизод прокомментировал один из лучших российских рефери, арбитр ФИФА Алексей Николаев. "Мы видим, что судейским бригадам трудно перестроиться, не имея привычной подстраховки в виде ВАР. Что касается эпизода в матче Сербия - Португалия, ключевым было положение бокового судьи, потому что только он мог определить, состоялся ли гол. Для этого ему нужно было находиться строго на линии ворот: полметра в одну или в другую сторону - уже критично. Так получилось, что лучшая позиция в данной ситуации оказалась у самого Криштиану".

...Ярости Криштиану не было предела, ведь он лучше всех видел, как мяч пересек линию. Впрочем, переубедить арбитров не удалось. Получив желтую карточку, Роналду швырнул капитанскую повязку и ушел с поля, не дожидаясь финального свистка. EPA

К слову, арбитр принес извинения португальцам, пересмотрев запись эпизода по окончании встречи. Правда, Роналду и компании от этого вряд ли легче. А главными выгодоприобретателями судейской ошибки в Белграде на данный момент внезапно стала сборная Люксембурга. Сенсационно обыграв Ирландию (1:0), вчерашний футбольный карлик вышел в лидеры группы "А" по потерянным очкам.

Россия - одна из немногих европейских стран, где матчи первых туров отборочного цикла ЧМ-2022 проходят со зрителями. Следить за играми вживую болельщики могли также в Нидерландах и Республике Беларусь. Пусть разрешенная квота, которая составляет 30 процентов от вместимости стадиона, и невелика, со зрителями на трибунах даже телетрансляции матчей смотрятся совсем по-другому. А вот на таких знаменитых аренах, как 80-тысячный "Стад де Франс" в Париже, 90-тысячный "Уэмбли" в Лондоне, 31-тысячная "Шауинсланд-Райзен-Арена" в немецком Дуйсбурге, 52-тысячный "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго, футболисты пока вынуждены играть в тишине.