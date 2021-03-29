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29.03.2021 16:17
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов: Спокойно отношусь к отсутствию ВАР в отборе ЧМ-2022

Текст: Илья Соболев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своим отношением к тому факту, что на матчах европейского отбора на ЧМ-2022 не используется система видеопомощи судьям (ВАР).

Фото: https://rfs.ru/
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Напомним, уже в первых двух турах квалификации было принято несколько спорных судейских решений. Самая скандальная ситуация возникла на исходе встречи Сербия - Португалия (2:2), в которой главный арбитр матча голландец Данни Маккели не засчитал чистый гол Криштиану Роналду.

"Я, наверное, более консервативен, сам играл без ВАР и как тренер без него работал. Спокойно к этому отношусь. Есть - хорошо, нет, значит, нет. Тем более, и с ВАР бывают ошибки и спорные моменты. Футбол, наверное, тем и хорош. Вот видите, несколько дней прошло, а об этом (скандале в матче Сербия - Португалия - прим. "РГ") говорят. Ошибки всегда были, что с ВАР, что без. Наверное, УЕФА и ФИФА уже должны принять решение относительно ВАР: либо использовать эту систему всегда, либо никогда. А когда в одном матче ВАР есть, в другом нет - это, наверное, и на судей влияет. В одной игре они полагаются на помощь, в другой - на себя", - сказал Черчесов.

Отборочный матч ЧМ-2022 Словакия - Россия пройдет в Трнаве 30 марта и начнется в 21:45 по московскому времени. "РГ" проведет онлайн-трансляцию матча.

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