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29.03.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

У Haval H9 появится версия "подзаряжаемый гибрид"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Гамма модификаций среднеразмерного рамного внедорожника Haval H9 пополнится новой версией - "гибрид с возможностью подзарядки от сети".

Фото: скриншот с youtube.com
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Great Wall Motor (владеет компанией Haval) уже проводит тесты прототипов такого варианта H9. Напомним, в настоящее время H9 предлагается только с бензиновыми или дизельными двигателями.

Внешне гибридный H9 ничем не отличается от стандартной версии модели в спецификации для внутреннего рынка Китая (с рестайлинговым кузовом). В салоне перспективную модификацию выдает шайба режимов движения с функцией EV, т.е. принудительный переход на чистую электротягу.

Предположительно гибридная установка унифицирована с кроссовером WEY Mocha, сочетает 2,0-литровый бензиновый турбомотор E20N 2.0T, электродвигатель и литий-ионную батарею. На электротяге гибридный H9 сможет проезжать до 200 км.

Напомним, для России Haval H9 выпускают по полному циклу - со сваркой и окраской кузовов - на заводе Haval в промзоне Узловая в Тульской области. Машина предлагается с бензиновым или дизельным мотором объемом 2,0 л, мощность - 218 и 190 л.с. соответственно. Коробка передач - 8-ступенчатая, автоматическая. В настоящее время машина продается в РФ от 2 620 000 рублей.

Фото: www.autohome.com.cn
#Haval