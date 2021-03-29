У Haval H9 появится версия "подзаряжаемый гибрид"

Гамма модификаций среднеразмерного рамного внедорожника Haval H9 пополнится новой версией - "гибрид с возможностью подзарядки от сети".

Great Wall Motor (владеет компанией Haval) уже проводит тесты прототипов такого варианта H9. Напомним, в настоящее время H9 предлагается только с бензиновыми или дизельными двигателями.

Внешне гибридный H9 ничем не отличается от стандартной версии модели в спецификации для внутреннего рынка Китая (с рестайлинговым кузовом). В салоне перспективную модификацию выдает шайба режимов движения с функцией EV, т.е. принудительный переход на чистую электротягу.

Предположительно гибридная установка унифицирована с кроссовером WEY Mocha, сочетает 2,0-литровый бензиновый турбомотор E20N 2.0T, электродвигатель и литий-ионную батарею. На электротяге гибридный H9 сможет проезжать до 200 км.

Напомним, для России Haval H9 выпускают по полному циклу - со сваркой и окраской кузовов - на заводе Haval в промзоне Узловая в Тульской области. Машина предлагается с бензиновым или дизельным мотором объемом 2,0 л, мощность - 218 и 190 л.с. соответственно. Коробка передач - 8-ступенчатая, автоматическая. В настоящее время машина продается в РФ от 2 620 000 рублей.