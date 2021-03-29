За месяц до финиша регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги известны пять участников плей-офф из восьми. Это питерский "Зенит", московский ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань" и польская "Зелена-Гура". Но в каком порядке эти команды расположатся в итоговом протоколе, им еще предстоит выяснить.

Ближе всех к титулу победителя "регулярки" лидирующий на данный момент "Зенит". С большой долей вероятности, можно предположить, что питерцы первую строчку уже не отдадут. А вот за второе место реальную борьбу ведут сразу три коллектива. Два из них на выходных встречались очно: ЦСКА на своем паркете одолел УНИКС - 102:86.

В этом матче эмоции били через край, причем по обе стороны баррикад. Уже в самом начале игры наставник армейцев Димитрис Итудис успел разругаться с лучшим снайпером команды Майком Джеймсом, и американец, махнув рукой, ушел в раздевалку. А греческий рулевой гостей Димитрис Прифтис, получив два технических замечания в четвертой четверти, был удален с площадки.

Без своего наставника УНИКС, догонявший соперника, начиная со второй 10-минутки, так и не смог переломить ход игры. Плюс сказалась усталость: на минувшей неделе подопечные Прифтиса провели два сложнейших матча в четвертьфинале Еврокубка против "Локомотива-Кубани". Решающий вклад в успех армейцев в отсутствии Джеймса внес Уилл Клайберн, набравший 24 очка, больше всех из присутствовавших на паркете. Таким образом, завершилась блестящая победная серия казанцев, составившая десять матчей. Любопытно, что началась она после поражения тем же армейцам в декабре прошлого года.

- У нас был очень уважаемый оппонент, команда уровня Евролиги, претендент на Еврокубок, УНИКС - один из наших извечных соперников, - сказал после матча Итудис. - Сегодня мы играли жестко и соперничали. Поздравляю команду, мы обыграли очень хорошего соперника, можно сказать, доминировали против него. Итоговая разница, конечно, не отражает расклада сил, им не хватало разыгрывающих, но мы тоже столкнулись с множеством проблем, трудностей. Мы их преодолели.

Благодаря этой победе ЦСКА сравнялся с УНИКСом по количеству выигранных матчей (по 15 после 20 игр), но обошел казанцев за счет преимущества в личных встречах. На одну победу меньше у "Локомотива-Кубани", который в результативном гостевом матче перебросал таллиннский "Калев" - 105:94. Забойщиком у "железнодорожников" выступил Миндаугас Кузминскас, набравший 20 очков.

А вот подмосковные "Химки" в нынешнем сезоне по разным причинам далеки от лидирующих позиций и пока бьются за попадание в плей-офф. И победа над "Цмоки-Минск" - 89:65 оказалась очень кстати. 25 очков химчанам принес Алексей Швед, пропустивший несколько матчей из-за травм. У подмосковной команды, к слову, теперь снова положительный баланс побед и поражений.

В еще одном матче "Нижний Новгород" был сильнее "Енисея" - 96:86. А встреча "Астаны" и "Пармы" завершилась победой пермской команды со счетом 84:80.

Борьба за позиции в "регулярки" теперь возобновится 3 апреля. Перерыва не будет только у УНИКСа и "Локомотива-Кубани", которые в среду проведут решающий матч в четвертьфинальной серии Еврокубка.

Где будем смотреть

31 марта, среда Матч! Арена

19.00 УНИКС - "Локомотив- Кубань". Прямая трансляция