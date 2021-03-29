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29.03.2021 21:33
Рубрика: Власть

В Минобороны раскрыли подробности полета противолодочных самолетов Ту-142

Текст: Александр Степанов

Самолеты Ту-142 выполнили полет над Северным и Баренцевым морями, а также над Северо-Восточной Атлантикой. Как сообщили в пресс-служба Северного флота, экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполняли плановый полет. "После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области", - отметили в пресс-службе.

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Там рассказали, что полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На над Баренцевым морем Ту-142 сопровождали истребители Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов.

При выполнении полета противолодочных самолетов над акваторией Норвежского моря их сопровождала пара истребителей F-16 ВВС Норвегии. В воздушном пространстве над акваторией Северного моря российские самолеты сопровождали два истребителя Typhoon ВВС Великобритании.

Как ранее сообщала "Российская газета", в понедельник, 29 марта, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый рейд над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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