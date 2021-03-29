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29.03.2021 16:39
Рубрика: В мире

В Польше ограничили работу детских садов и яслей

Текст: Ариадна Рокоссовская

В Польше вступили в силу новые ограничения. Теперь в детских садах и яслях смогут находиться только дети медработников и сотрудников органов правопорядка.

В Польше отказались закрывать костелы

Напомним, что с 20 марта в стране действуют жесткие ограничения: были закрыты отели, большинство магазинов в торговых центрах, места проведения досуга, кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Несмотря на это, в Польше ежедневно обновляются "рекорды" количества новых заболевших. В минувшие выходные эти показатели превысили 30-тысячную отметку. В связи с этим с 27 марта по 11 апреля министерство здравоохранения закрыло все, что еще оставалось открытым, кроме костелов, продовольственных магазинов и аптек. Одновременно на территории всей страны в торговых точках вводятся лимиты на число покупателей: один человек на 20 квадратных метров. Те же правила будут действовать в местах религиозного культа, но эксперты уверены: нужно временно закрыть храмы для верующих. Католический священник не имеет права выгнать пришедшего в церковь, а это значит, что нет никаких гарантий соблюдения предписанных минздравом норм.

Польские школьники давно перешли на дистанционное образование, а теперь будут закрыты и детские сады с яслями. Правда, министерство образования и науки распорядилось, чтобы руководители детских садов и младших школ организовали занятия по требованию родителей, которые никак не могут работать дистанционно, чья деятельность жизненно необходима обществу. Речь идет о медработниках, а также сотрудниках служб экстренной медицины, спасательных служб, правоохранительных органов, котельных, ночлежек, интернатов для людей с ограниченными возможностями, хосписов, домов престарелых, детских домов, и самих педагогов, которые будут вести эти занятия.

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