Подавляющему большинству британцев, выезжающих и возвращающихся на Альбион, придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Записаться на бесплатную сдачу ПЦР-теста в Британии можно через официальный правительственный портал. Однако на момент подписания номера сделать это было невозможно: высвечивалось сообщение "Нет доступных тестов. Мы испытываем большой спрос на тестирование в данный момент. Попробуйте снова завтра". Если же говорить о платных частных лабораториях, то ценник за ПЦР-тест варьируется. По данным портала Which, один из самых дешевых стоит 60 фунтов за человека, а самый дорогой может стоить 214 фунтов. В одной из самых крупных аптечных сетей Альбиона Boots ПЦР-тест обойдется вам в 120 фунтов.

Во Франции, как мне рассказала моя приятельница из Парижа Анастасия, ПЦР-тест бесплатен и "деньги на его оплату полностью возвращает система социального обеспечения... кроме того случая, если у человека нет номера социального обеспечения, например как у недавно прибывших иностранцев или мигрантов". Как следует из сообщения на официальном сайте французских властей, для сдачи такого анализа не требуется направление терапевта. И сделать тест можно не только в местной больнице, но и, по словам Анастасии, в тех же аптеках - но нередко по предварительной записи. Платные анализы на COVID-19 во Франции стоят примерно 60 евро, но из-за доступности бесплатных ими вряд ли многие пользуются.

В Италии, как пишет издание The Local, если вам нужен ПЦР-тест по личным причинам ( работа, путешествие), то бесплатно или за минимальную цену его можно сделать только при наличии направления на анализ от врача. Все остальное платно. К примеру, власти региона Лацио ограничили стоимость ПЦР-теста в частных лабораториях до 60 евро, а экспресс-тестов на выявление антигена SARS-CoV-2 - до 22 евро. Анализы на коронавирус на основе крови в среднем стоят около 30 евро.