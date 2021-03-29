ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям

"Посредниками" при передаче коронавируса от летучих мышей к человеку могли стать панголины, норки или кошки. Об этом говорится в черновике доклада Всемирной организации здравоохранения, который распространило агентство Associated Press.

В докладе отмечается, что версия о передаче коронавируса человеку через другое животное является приоритетной. При этом не исключается и прямая передача инфекции от летучих мышей, а версии о распространении через пищевые продукты и в результате утечки вируса из лаборатории признаны маловероятными.

Associated Press отмечает, что эксперты ВОЗ выявили коронавирус у панголинов. При этом норки и кошки также весьма восприимчивы к вирусу COVID-19, что позволяет предположить, что они тоже могут быть носителями.

Окончательный доклад ВОЗ намерена опубликовать в ближайшее время.