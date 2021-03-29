Новости

Венесуэла предложила нефть в качестве платы за вакцины от коронавируса 07:00
Bloomberg: Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале 06:46
Перечислены регионы-лидеры по уровню зарплат в провинции 06:33
Врач опроверг слухи об эпидемии тяжелой половой инфекции в России 06:31
Более 100 миллионов прививок от COVID-19 сделали в Китае 06:21
В австралийском Брисбене ввели локдаун из-за роста случаев COVID-19 05:34
Жители Румынии выступили против ужесточения карантина 05:31
Пушков оценил заявление США выстраивать отношения с КНР с позиции силы 04:59
"Тотальный диктант" во Владивостоке напишут в аэропорту 04:41
Единая база цифровых профилей мигрантов появится в России 04:41
Мужчина открыл огонь по сотрудникам нацпарка в США 04:40
Приморскому депутату предъявили обвинение в мошенничестве на 17 млн 04:29
Число пострадавших от пожара на НПЗ в Индонезии выросло до 20 04:21
В акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,6 04:15
Правительство выделит Бурятии 14 млрд на очистку Байкала 04:07
Гинцбург рассказал о массовом заражении домашних животных COVID-19 03:48
В России разработали первый ПЦР-тест для диагностики малярии 03:34
РБК: ФНС предложила усилить контроль за продавцами на рынках 03:05
При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека 02:52
Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали местных жителей 02:39
В Чехии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 02:30
Более 80 человек эвакуировали из спортцентра в Минске после ЧП с хлором 02:17
Гинцбург: Высокий уровень интерферона поможет избежать COVID-19 01:57
Британия начнет постепенный выход из локдауна 01:54
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии 01:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
29.03.2021 06:31
Рубрика: Общество

Врач опроверг слухи об эпидемии тяжелой половой инфекции в России

Текст: Оксана Грибанова

Никаких серьезных научных данных, которые бы указывали на эпидемию в России нет, заявил уролог Александр Говоров, опровергая таким образом информацию о распространении в стране тяжелой половой инфекции.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Когда закончится пандемия коронавируса

Ранее сообщалось, что в стране наблюдается чуть ли не "пандемия", спровоцированная микроорганизмом Mycoplasma genitalium. Об этом рассказал уролог и телеведущий Евгений Греков. По его словам, напасть связана с возникновением простатитов с тяжелыми болевыми формами и бесплодием. Проявляется инфекция, устойчивая к антибиотикам, как гонорея.

Уролог Александр Говоров в беседе с РИА Новости назвал вспышку заболеваемости "ерундой".

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Bloomberg: Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз Ever Given
РБК: ФНС предложила усилить контроль за продавцами на рынках
Путин назвал условие снятия ограничений в России
Гинцбург рассказал о массовом заражении домашних животных COVID-19
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора