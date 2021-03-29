Врач опроверг слухи об эпидемии тяжелой половой инфекции в России

Никаких серьезных научных данных, которые бы указывали на эпидемию в России нет, заявил уролог Александр Говоров, опровергая таким образом информацию о распространении в стране тяжелой половой инфекции.

Ранее сообщалось, что в стране наблюдается чуть ли не "пандемия", спровоцированная микроорганизмом Mycoplasma genitalium. Об этом рассказал уролог и телеведущий Евгений Греков. По его словам, напасть связана с возникновением простатитов с тяжелыми болевыми формами и бесплодием. Проявляется инфекция, устойчивая к антибиотикам, как гонорея.

Уролог Александр Говоров в беседе с РИА Новости назвал вспышку заболеваемости "ерундой".