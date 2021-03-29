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Вышел новый суперсмартфон Xiaomi Mi 11 Pro. Цена и характеристики

Текст:   Антон Благовещенский
29.03.2021,  
18:20
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Перед тем, как анонсировать Mi Band 6, компания Xiaomi представила свой флагманский суперсмартфон Mi 11 Pro. Он представляет собой улучшенную версию аппарата Mi 11.

Фото: Xiaomi

Улучшения включают в себя 6,81-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2100x1440 пикселей и поддержкой частоты обновления 120 Гц, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, новую камеру с разрешением 50 Мп и увеличенным размером пикселей для снижения шумов, оптическим зумом 5X и широкоугольным с углом обзора 123 градуса. Стандартный и телезум-модуль поддерживают оптическую стабилизацию изображения.

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Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, поддерживается обычная и беспроводная зарядка через USB-C на мощности 67 Вт, а также реверсивная 10 Вт. Mi 11 Pro оснащен стереодинамиками Harman Kardon, сканер отпечатка пальца встроен в экран, туда же "врезана" селфи-камера - она расположена в глазке слева. Аппарат защищен от попадания воды по высокому стандарту IP68.

В качестве процессора используется топовый Snapdragon 888, стандарт ОЗУ - LPDDR5, ПЗУ - UFS 3.1.

На китайский рынок новинка поступит по цене от 5000 юаней, или около 58 тысяч рублей, за версию с 8/128 Гб.

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