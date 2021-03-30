"Академик Черский" движется к месту достройки "Северного потока 2"

Трубоукладчик "Академик Черский" движется в сторону места достройки российского газопровода "Северный поток-2". Об этом свидетельствуют данные портала определения геопозиции морских судов Vesselfinder.

Ранее оператор строительства "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG сообщала, что трубоукладчик присоединится к строительству в конце марта после прохождения испытаний в районе Куршской косы у Калининграда. "Академик Черский" должен приступить к укладке труб газопровода в Исключительной экономической зоне Дании. Сейчас там работает российская трубоукладочная баржа "Фортуна", которая уложила уже более половины одной нитки газопровода в датских водах.

Планируется, что работы в датской зоне продолжатся до конца сентября. Этот участок достройки газопровода самый протяженный и глубоководный. Строительство газопровода было прервано в конце 2019 года из-за санкций США. В декабре 2020 года "Фортуна" возобновила работы в исключительной экономической зоне Германии. Это же судно в январе приступило к работам на датском участке. К сегодняшнему дню осталось проложить менее 130 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - около 70 и 25 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии.