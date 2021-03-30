Американцы доверились навигатору и на сутки застряли в снегу

Не секрет, что автомобильные навигаторы вполне могут увести вас куда-то не туда, например, на редко используемую дорогу, засыпанную снегом по колено. Такой случай произошел недавно с супружеской парой в американском штате Юта.

Молодые люди, прихватив с собой собаку, отправились в соседний округ на кроссовере Subaru Forester. Следуя указаниям Google Maps, они оказались на дороге, по которой зимой никто из местных жителей не ездит.

Где-то в районе границы со штатом Колорадо, на высоте 2500 метров над уровнем моря, путешественники поняли, что снег слишком глубокий и решили развернуться, но застряли. Считается, что мобильная связь в тех краях не работает, так что можно считать, ребятам повезло - они смогли связаться со спасателями, и те пообещали отправить на помощь эвакуатор. Но увы, он тоже застрял в снегу.

Поэтому спасателям пришлось отправить еще один эвакуатор, чтобы тот вытащил первый, а потом придумывать новый план. В результате туристам пришлось ждать около суток, пока за ними не приехали два снегохода и гусеничный вездеход Polaris Ranger.