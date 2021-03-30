Новости

В Вене жители ощутили подземные толчки 21:08
Бразилия сертифицировала производителя "Спутника V" 21:08
Словения сенсационно проиграла Кипру в матче отбора ЧМ-2022 21:06
СМИ: В Евросоюзе начался раскол из-за "Спутника V" 21:02
Петербургская биржа начала торговать российской рыбой 20:59
Черчесов назвал состав сборной России на матч против Словакии 20:43
В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 402 тысяч военных 20:42
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2" 20:37
Борисов: Для России в приоритете вакцинация россиян 20:35
В Москве горит ЖК "Аэробус" 20:32
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего 20:28
Дзюба признан открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022 20:14
Вышел трейлер мультсериала "Бракованная партия" по "Звездным войнам" 20:10
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций 19:33
Левандовский пропустит четыре недели из-за травмы 19:28
СК завершил расследование дела нападавшего на школьниц жителя Севастополя 19:13
Мурашко: В России достаточно вакцины от коронавируса 19:05
В Ленобласти завели дело по факту опрокидывания судна 18:31
Вышел новый трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость" 18:22
После опрокидывания судна в Ленобласти госпитализированы двое рабочих 18:07
"Академик Черский" движется к месту достройки "Северного потока 2" 17:58
ВОЗ рассматривает все версии происхождения коронавируса 17:44
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус 17:40
В Мордовии восстановят усадьбу Федора Ушакова 17:30
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 20:14
Рубрика: Спорт

Дзюба признан открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Капитан сборной России Артем Дзюба признан открытием первых туров отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Фото: Dimitar DILKOFF / AFP
Дзюба прокомментировал победу сборной России над словенцами

Дзюба победил в голосовании, которое проходило в Twitter чемпионата мира в Катаре. По его итогам капитан российской команды набрал 43,1 процента голосов болельщиков.

Он опередил игрока сборной Сербии Александара Митровича - 30,3 процента, черногорца Стевана Йоветича, набравшего 17,8 процента и Сашу Калайджича из Австрии - 8,7 процента.

Дзюба в двух матчах против Мальты и Словении отметился тремя забитыми мячами.

Во вторник российская команда проводит третий матч - на выезде против сборной Словакии.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Чемпионат мира по футболу 2022

Главное сегодня

Соглашения по заморозке цен на сахар и масло продлят автоматически
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2"
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму
Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле