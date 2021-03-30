Дзюба признан открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022

Капитан сборной России Артем Дзюба признан открытием первых туров отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Дзюба победил в голосовании, которое проходило в Twitter чемпионата мира в Катаре. По его итогам капитан российской команды набрал 43,1 процента голосов болельщиков.

Он опередил игрока сборной Сербии Александара Митровича - 30,3 процента, черногорца Стевана Йоветича, набравшего 17,8 процента и Сашу Калайджича из Австрии - 8,7 процента.

Дзюба в двух матчах против Мальты и Словении отметился тремя забитыми мячами.

Во вторник российская команда проводит третий матч - на выезде против сборной Словакии.