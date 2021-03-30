За упавшие на машины деревья и сосульки с крыш должны платить страховщики ОСАГО, равно как и за повреждения автомобиля из-за ям на дорогах. А потом они должны взыскивать выплаченное с коммунальных и дорожных служб.

Это, а также идею изменения тарификации ОСАГО для таксопарков обсудили эксперты со страховщиками на заседании рабочей группы по защите прав автомобилистов Общероссийского народного фронта.

Предложение об оплате ущерба от упавших деревьев, сосулек а также ям на дорогах в виде поправок в закон об ОСАГО уже внесено в Госдуму. Как пояснил автор инициативы, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, из-за попустительства коммунальных служб, владельцев дорог страдают автомобилисты. Взыскание ущерба длится годами через суды.

Страховщики могли бы компенсировать расходы на ремонт автовладельцам, застрахованным по ОСАГО. Они обладают штатом юристов, им легче, чем простым гражданам, взыскивать расходы с причинителей вреда.

Идея всем была бы хороша, кроме одного. Дело в том, что ОСАГО - это страхование ответственности перед другими. То есть автомобилист страхует себя на случай, если он кому-то причинит вред. Тогда за него заплатит страховая компания. Но если вред причинен его собственному автомобилю, то по личному ОСАГО он ничего получить не сможет. В этом случае надо было страховать имущество.

Как сообщил председатель рабочей группы ОНФ Петр Шкуматов, сейчас благодаря тому, что ОСАГО работает хорошо, многие путают его с имущественным видом страхования. По опросам, половина автомобилистов думает, что это их страховка, а не страховка от их действий. В то же время он предложил добавить к ОСАГО опцию. Например, хочет человек застраховать от подобных случаев, ему не нужно заключать договор каско. Достаточно включить эту опцию в ОСАГО. За отдельную, конечно же, небольшую плату.

Как отметил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, слить два разных вида страхования - имущественное и ответственности в один - нереально. Это будет очень сложный продукт. А обязательное страхование должно быть максимально простое, понятное и прозрачное.

Что же касается отдельного вида страхования для таких случаев, то вряд ли страховщики захотят заводить такой продукт. Из трех миллионов страховых случаев в год по каско, только 15 тысяч - это падение сосулек и деревьев на машины. Еще 1,5 тысячи - это повреждения автомобиля из-за ям на дорогах. Все остальное - ДТП. То есть вероятность такого происшествия - около половины процента. Для такой редкости разрабатывать отдельный продукт смысла не имеет.

Из 3 миллионов страховых случаев в год по каско только 15 тысяч - повреждения машин от падения сосулек и деревьев. Еще 1,5 тысячи - из-за ям на дорогах

С другой стороны, по мнению Сергея Ефремова, необходимо подумать о другом: об обязательном страховании ответственности управляющих компаний и владельцев дорог. Тогда пострадавшим автомобилистам, да и не только им, а еще и тем, кому снег на голову упал, деньги будут выплачиваться быстро. Причем чем хуже такая компания следит за своим жилым фондом, тем дороже ей будет обходиться страховка.

Во всем мире гражданская ответственность страхуется не только у автомобилистов, перевозчиков и на опасных предприятиях. Например, в Германии страхуется личная ответственность гражданина. Пришел он в гости, случайно задел рукавом дорогую вазу, она разбилась - страховщик компенсировал ущерб. К развитию такого страхования надо стремиться, считает Сергей Ефремов.

Еще одно предложение - это в качестве эксперимента - изменить тарификацию такси. Сейчас, например, если в парке 100 машин и две из них попали в аварию, то на следующий год страховщик поднимет стоимость полиса почти в два с половиной раза. Ведь на весь парк коэффициент за безаварийную езду един. А по статистике получается, что этот таксопарк даже безопаснее обычных автомобилистов. Частота аварийных случаев у которых 5 аварий на 100 машин. Но при этом коэффициент бонус-малус назначается персонально каждому.

По словам Сергея Ефремова, если бы картина была такой, то страховщики боролись бы за таких клиентов. Но статистика показывает: убыточность страхования такси 134 процента.