Новости

Finnair возобновляет полеты в Москву после годичного перерыва 16:39
Пушков заявил о запуске обновленной версии Rutube к лету 2021 года 16:39
Посол РФ: В Австрии российскую вакцину встретят так же радушно, как Гагарина 16:34
PayPal запустил функцию оплаты покупки криптовалютой 16:33
Местами в детсадах не обеспечены 89 тысяч детей 16:30
Анна Кузнецова: Лишь 39% детей в сиротских учреждениях получают алименты 16:23
Упавшую во время прямого эфира Екатерину Стриженову прооперировали 16:12
Евросоюз отказался проводить единую политику в области туризма 16:11
Петербуржец лишился половины пенсии из-за ошибки приставов 16:11
День единения народов Союзного государства отметят в столицах обеих стран 16:06
В Совфеде предложили создать систему учета детей мигрантов 15:55
Вице-премьер Виктория Абрамченко посетила полигон "Красный Бор" 15:25
Путин обсудит с кабмином финансирование развития регионов 15:20
Минздрав: В России возможна третья волна коронавируса 15:19
Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, посмотрев "Мстителей" 191 раз 14:54
Россия вошла в тройку стран-лидеров по охвату населения тестами на COVID-19 14:52
Песков оценил возможность решить вопрос Донбасса без Киева 14:42
Начальники генштабов ВС Беларуси и России проведут переговоры 14:36
В Петербурге пассажир попал под поезд метро 14:36
Сочи в зимний сезон посетили около 1,3 миллиона туристов 14:31
Путин поздравил Амелина, Григорьева и Ицковича с уникальным издательским проектом 14:30
На Урале сотрудника банка заподозрили в торговле данными клиентов 14:30
Стрелок из Мытищ бросил в силовиков две гранаты 14:28
Осужден воронежец, пять лет насиловавший дочь 14:24
Мишустин назначил нового руководителя Ростехнадзора 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 16:11
Рубрика: В мире

Евросоюз отказался проводить единую политику в области туризма

Текст: Александр Саможнев

В 2020 году европейская туристическая отрасль понесла катастрофические потери. Страны ЕС приняли решение брать инициативу на себя. Каждая из них готовится к сезону по-своему, сообщает телеканал Euronews.

Фото: iStock
Россиянам разрешили с 1 апреля въезжать на Кипр без карантина

Так, испанские курорты ждут голландских, французских и немецких туристов, несмотря на призывы канцлера Ангелы Меркель отказаться от пасхальных путешествий.

"Эта страстная неделя перед пасхальными праздниками 4 апреля совсем не похожа на другие, трудно что-либо прогнозировать. Только 12-14 процентов отелей открыто. В основном речь идет о семейных предприятиях, а вокруг закрыты целые провинции", - комментирует президент федерации гостиниц и туризма испанского города Гранады Грегория Гарсия.

В Италии федерация отельного бизнеса выразила протест правительству из-за того, что внутренний туризм находится под запретом, но никто при этом не мешает гражданам улететь на Канары.

В понедельник Испания продлила запрет на "несущественные поездки" в страну. Речь идет о государствах, не входящих в состав Евросоюза или Шенгенскую зону. При этом власти решили отменить со вторника ограничения на доступ по суше через КПП на границе с Гибралтаром. Прежде всего, это касается граждан Великобритании.

Фото: Ольга Бухарова/РГ
Как скажется открытие авиасообщения на ситуации с коронавирусом в России

Активно готовятся к сезону в Греции. Там пускают привитых туристов вне зависимости от вакцины, включая российскую "Спутник V" или китайскую "Синофарм". Министр туризма Харис Теокарис заявил, что не существует повышенного риска распространения коронавируса людьми, привитыми разрешенными в ЕС вакцинам. Скоро к ним добавятся и другие.

По данным еврокомиссара по внутренним рынкам Тьерри Бретона, финансовые потери от коронавируса в индустрии туризма в Европе оцениваются примерно в 1 миллиард евро в месяц с учетом потери около двух миллионов ночевок в гостиницах в январе и феврале.

В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Правительство продлило сроки спецсоглашений по ценам на сахар и масло
Песков заявил о скором разговоре Путина, Меркель и Макрона
Мишустин разрешил получать тесты на COVID-19 через "Госуслуги"
В Крыму поблагодарили Канаду и Австралию за новые санкции
Почему AstraZeneca решила переименовать свою вакцину от коронавируса
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"