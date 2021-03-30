Евросоюз отказался проводить единую политику в области туризма

В 2020 году европейская туристическая отрасль понесла катастрофические потери. Страны ЕС приняли решение брать инициативу на себя. Каждая из них готовится к сезону по-своему, сообщает телеканал Euronews.

Так, испанские курорты ждут голландских, французских и немецких туристов, несмотря на призывы канцлера Ангелы Меркель отказаться от пасхальных путешествий.

"Эта страстная неделя перед пасхальными праздниками 4 апреля совсем не похожа на другие, трудно что-либо прогнозировать. Только 12-14 процентов отелей открыто. В основном речь идет о семейных предприятиях, а вокруг закрыты целые провинции", - комментирует президент федерации гостиниц и туризма испанского города Гранады Грегория Гарсия.

В Италии федерация отельного бизнеса выразила протест правительству из-за того, что внутренний туризм находится под запретом, но никто при этом не мешает гражданам улететь на Канары.

В понедельник Испания продлила запрет на "несущественные поездки" в страну. Речь идет о государствах, не входящих в состав Евросоюза или Шенгенскую зону. При этом власти решили отменить со вторника ограничения на доступ по суше через КПП на границе с Гибралтаром. Прежде всего, это касается граждан Великобритании.

Активно готовятся к сезону в Греции. Там пускают привитых туристов вне зависимости от вакцины, включая российскую "Спутник V" или китайскую "Синофарм". Министр туризма Харис Теокарис заявил, что не существует повышенного риска распространения коронавируса людьми, привитыми разрешенными в ЕС вакцинам. Скоро к ним добавятся и другие.

По данным еврокомиссара по внутренним рынкам Тьерри Бретона, финансовые потери от коронавируса в индустрии туризма в Европе оцениваются примерно в 1 миллиард евро в месяц с учетом потери около двух миллионов ночевок в гостиницах в январе и феврале.