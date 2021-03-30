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30.03.2021 23:05
Рубрика: Спорт

Титул важнее

Почему Щербакова только вторая в рейтинге ISU
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 67(8418)
Чемпионка мира 2021 года фигуристка Анна Щербакова занимает второе место в обновленном мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Она набрала 3726 баллов. В топ-3 также попала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева (3452), которая на прошедшем ЧМ в Стокгольме завоевала "серебро". На четвертом месте идет бронзовая медалистка Александра Трусова (3396). Ну а лидирует в рейтинге японка Рика Кихира (4196), оставшаяся на главном старте сезона вообще без медали.

Фото: nathan NACKSTRAND / AFP
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Болельщики тут же возмутились такой несправедливости. Объясняем, почему не стоит обращать внимания на такую расстановку сил и почему можно смело считать Щербакову сильнейшей одиночницей мира.

Дело в том, что нельзя провести параллели между рейтингами в фигурном катании и теннисе, где к первой строчке прилагает весомое звание первой ракетки мира. У фигуристов рейтинг нужен для того, чтобы раздать участникам стартовые номера перед короткой программой на крупных международных стартах.

Общий рейтинг складывается из результатов, показанные на официальных соревнованиях ISU за три (!) последних сезона. Учитывается лучший результат на чемпионатах мира, Европы, четырех континентов либо на Олимпийских играх (1200 очков), два лучших результата в серии Гран-при (победа в финале - 800, победа на этапе - 400 очков), а также два лучших результата на прочих международных соревнованиях ("золото" на "челленджере" - 300 очков, на любом другом старте - 250).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Кихира лидировала еще в прошлом сезоне и сохранила преимущество, так как в этом в зачет пошел только ЧМ в Стокгольме. Другие турниры были отменены из-за пандемии коронавируса. Кроме того, сезон-2018/2019 Щербакова, которой только-только исполнилось 17, проводила еще по юниорам. У них баллы считаются с меньшим коэффициентом: победа на ЧМ - 500, финал Гран-при - 350, этап Гран-при - 250.

Поэтому не думаем о цифрах и продолжаем радоваться золотой медали Ани Щербаковой.

Спорт Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

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