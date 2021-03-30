Нападающий "Баварии" и национальной сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Повреждение Левандовски получил в матче отборочного цикла между Польшей и Андоррой (3:0), в котором он оформил дубль. Форвард был заменен в середине второго тайма, а на следующий день после поединка отправился в расположение "Баварии", где прошел медосмотр.

Таким образом, Левандовски пропустит обе встречи с "ПСЖ" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Матчи с парижанами запланированы на 7 и 13 апреля.

Напомним, что первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся уже в следующий вторник, 6 апреля: мадридский "Реал" примет "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" сыграет с дортмундской "Боруссией".