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30.03.2021 23:00
Рубрика: Спорт

Колено подвело

Левандовски пропустит матчи с "ПСЖ" в Лиге чемпионов
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 67(8418)
Нападающий "Баварии" и национальной сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Повреждение Левандовски получил в матче отборочного цикла между Польшей и Андоррой (3:0), в котором он оформил дубль. Форвард был заменен в середине второго тайма, а на следующий день после поединка отправился в расположение "Баварии", где прошел медосмотр.

Фото: Reuters
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Таким образом, Левандовски пропустит обе встречи с "ПСЖ" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Матчи с парижанами запланированы на 7 и 13 апреля.

Напомним, что первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся уже в следующий вторник, 6 апреля: мадридский "Реал" примет "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" сыграет с дортмундской "Боруссией".

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