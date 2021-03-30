Госавтоинспекция может пересмотреть теоретический экзамен на права. В частности, увеличить количество заданий, количество билетов, в общем сделать так, чтобы уже при подготовке к экзамену, кандидат в водители мог бы считывать обстановку на дороге одним взглядом.

ГИБДД изучает предложения по расширению и углублению теоретической части экзамена на право управления транспортным средством. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников в интервью на телеканале "Россия-1". По его словам, сейчас изменения в экзаменационные билеты по теоретической части вносятся в зависимости от того, как меняются правила дорожного движения.

- Есть предположения о том, что необходимо расширить, углубить знания кандидата в водители в части дальнейшего практического применения теории, - рассказал генерал. - Научный центр безопасности дорожного движения занимается тем, чтобы сделать это одновременно комфортно для кандидатов в водители, но при этом так, чтобы они умели считывать всю дорожную информацию и правильно применять знания правил непосредственно на дороге.

Напомним, что вступающий в силу с 1 апреля новый регламент по приему экзаменов касается в основном изменения практической части экзамена на права. Он отменяет один экзамен - площадку. Таким образом, кандидатам в водители остается сдать два экзамена: теорию и практику. Но практический экзамен будет включать в себя упражнения из отмененного теста. Что же касается теории, то из регламента исключен пункт, который обязывал Госавтоинспекцию публиковать экзаменационные билеты по теории. Тут возникает вопрос: где и каким образом кандидаты в водители смогут ознакомиться с тем, что их будут спрашивать на экзамене?

Но сам порядок приема теории не изменился. Двадцать вопросов из четырех тематических блоков, на которые надо ответить за 20 минут. При неправильном ответе на вопрос назначается пять дополнительных вопросов из того же тематического блока и пять дополнительных минут. При двух неправильных ответах на вопросы из разных тематических блоков, назначается 10 дополнительных вопросов из двух этих блоков и десять дополнительных минут. При трех неправильных ответах - оценка "не сдал". При двух неправильных ответах в одном тематическом блоке - "не сдал".

Билеты при этом не изменились: есть 800 задач, которые поделены на 40 билетов. По 20 вопросов в каждом. Также билеты разделены на два комплекта. Первый предназначен для тех, кто собирается получить права на категории "М" - мопеды, "А" - мотоциклы, "В" - легковые автомобили или подкатегории "А1" - легкие мотоциклы и "В1" - трициклы и квадрициклы. Второй комплект билетов предназначен для тех, кто желает открыть себе категории "С" - грузовики и "D" - автобусы, а также подкатегории "С1" - грузовики с разрешенной массой до 7,5 тонны, "D1" - автобусы с количеством пассажирских мест до 16.

В начале реформы предлагалось множество вариантов изменения теоретического экзамена. Один из самых интересных - это германский вариант. Если в наших билетах нужно выбрать один верный ответ из предложенных вариантов, то в Германии необходимо обозначить все верные ответы. Их может быть несколько. Поверьте, это гораздо сложнее.

Второй вариант, который обсуждается до сих пор - это увеличение количества билетов и задач в них. То есть, комплектов билетов должно быть не два, а как минимум под каждую категорию, то есть семь. Помимо мототехники и мопедов, легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, есть еще троллейбусы и трамваи. А также увеличения количества самих задач. Если вызубрить 800 билетов не так уж и сложно, то 8000 уже задача не из легких. А если учесть, что билет формирует компьютер из всех в него заложенных задач, то одинаковых билетов точно не попадется.