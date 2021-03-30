После недавнего взрыва в жилом доме в Химках с новой тревогой зазвучали разговоры об опасности наличия бытового газа в квартирах. Предлагают даже его запретить, мол, обойдемся электричеством. На деле же оставить жилье без газа в массовом порядке очень непросто и дорого. Тем более что опасно голубое топливо не само по себе, опасно обращение с ним. Никто ведь не предлагает запретить автомобили? Хотя под их колесами гибнут на дорогах тысячи людей. Корреспондент "РГ" постарался понять, реально ли снизить риски газа в быту.

Газ под контролем?

Напомню, взрыв в подмосковных Химках прогремел 19 марта. Его жертвами стали четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. Дом пострадал настолько, что жителей всего четвертого подъезда с эпицентром трагедии пришлось выселить на время восстановительных работ. Продлятся они пять месяцев. Основных версий ЧП две - неисправность газового оборудования либо неосторожное обращение с ним в квартире на восьмом этаже.

К сожалению, подобные трагедии происходят едва ли не каждый месяц то в одном, то в другом регионе. Нередко люди гибнут и без всяких взрывов - природный газ может привести и просто к пожару, а еще очень коварен угарный газ. Он выделяется как продукт горения природного и при некорректной работе вытяжки газовой колонки оборачивается большой бедой. Дело в том, что у угарного газа нет запаха и во время отравления им человек даже не понимает, что происходит. Просто теряет сознание и умирает, если вовремя не придут на помощь.

Так, может, и правда лучше запретить газ? Эксперты не считают это выходом из ситуации, да и альтернатив ему зачастую нет. Попробуйте, например, перевести отопление частного дома на электричество - счета сразу подскочат так, что о газе вы будете мечтать. Многие жители столичного региона даже новостройки сейчас стараются выбирать с газовыми котлами, чтобы газ обеспечивал в доме и тепло, и горячую воду. "Это экономно и удобно - температуру воды как для личных нужд, так и для отопления можно регулировать самому. К тому же отопительный сезон в своей квартире вы устанавливаете сами, а профилактических отключений вообще не бывает", - объясняют преимущества таких котлов жители Подмосковья в Сети.

В "Мосгазе" тоже говорят, что для безопасного использования газа нужно просто соблюдать элементарные правила. Во-первых, не делать ничего самим с газовым оборудованием, трубами и кранами, даже если вы уверены, что у вас золотые руки. Во-вторых, следить за исправностью оборудования. В пресс-службе предприятия подсчитали, что почти 90% замечаний во время планового техобслуживания касаются состояния газовых приборов и запорной арматуры, ответственность за которые несут хозяева квартир.

Начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования "Мосгаза" Татьяна Киселева подчеркивает, что принципиально важно сейчас использовать плиты с функцией "газ-контроль". В них автоматически перекрывается газ, если пламя вдруг погаснет - например, его потушит вода из кипящего чайника или убежавшее из кастрюльки молоко. "Кроме того, стоит обратить особое внимание на то, что срок службы газового оборудования составляет 10-12 лет", - добавляет Киселева.

Поэтому если на вашей плите написано "Сделано в СССР", то вместо восхищения качеством советской техники стоит все же отправиться в магазин и купить новую плиту, от которой зависит не только ваш комфорт, но подчас жизнь.

А не будут брать - отключим газ

В Мосжилинспекции "РГ" рассказали, что одни из самых типичных нарушений москвичей в газифицированных домах - отсутствие договора на техобслуживание оборудования, незакрепленный газопровод и неисправная вентиляция. Договор, кстати, действительно должен быть у каждого владельца плиты или другой газовой техники - в соответствии с ним оборудование должен ежегодно осматривать мастер. Он может заметить проблемы еще до того, как они возникнут. Однако москвичи нередко прячутся от газовиков, потому что в квартире сделали незаконную перепланировку, спрятали газовую трубу в короб или самостоятельно ее "доработали" - например, удлинили. Такие прятки с газовой службой иногда и приводят к трагедиям. В Мосжилинспекции напоминают, что за недопуск мастеров предусмотрены штрафы - на первый раз от одной до двух тысяч рублей, а за повторное нарушение придется выложить от двух до пяти тысяч. Для должностных и юридических лиц штрафы гораздо выше.

Кстати, незаконные перепланировки в газифицированных домах особенно опасны. Снесенная или ослабленная несущая стена при взрыве может привести к обрушению, которого бы не произошло без вмешательства в конструкцию. Кроме того, даже убранная дверь, ведущая на кухню, - уже нарушение. Дело в том, что по правилам на кухне с газовой плитой обязательно должна быть дверь. Разумеется, не может идти речи об объединении кухни с комнатой в газифицированном доме - газовое оборудование должно находиться в изолированном помещении. Именно поэтому вы никогда не встретите квартиру-студию с газовой плитой, если только ее владелец не сделал самовольную перепланировку.

Эксперты соглашаются, что основная причина ЧП с газом - человеческий фактор, и проблемы обычно кроются внутри квартир. За общедомовое газовое оборудование отвечают управляющие компании, и делают они это довольно ответственно, да и санкции для них серьезные. "На мой взгляд, решение этих проблем лежит в технической плоскости - повсеместная установка датчиков утечки с функцией отключения подачи газа могла бы предотвратить многие трагедии, - объясняет "РГ" исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. - Но за чей счет это делать? Многие говорят, что для людей это может быть дорого, но даже газовые счетчики обходятся дороже, а их устанавливают охотно и добровольно. Кроме того, для людей с низкими доходами можно предусмотреть льготы. В любом случае я убеждена, что пока не будет принято такого решения, будут продолжаться и взрывы газа в домах".