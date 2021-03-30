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30.03.2021 20:30
Рубрика: Спорт

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Валерий Каменский и Борис Михайлов подвели итоги серии ЦСКА - "Локомотив" и дали прогноз на полуфинал
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
В плей-офф Континентальной хоккейной лиги определилась вся четверка полуфиналистов. Последним в этом квартете стал московский ЦСКА, который в седьмом матче серии 1/4 финала все-таки дожал ярославский "Локомотив" - 2:0. Отличились Мэт Робинсон и Максим Шалунов.

Теперь в финале Западной конференции ЦСКА сыграет с питерским СКА. А на Востоке за право побороться за Кубок Гагарина сразятся казанский "Ак Барс" и "Авангард". Специально для "РГ" легенды отечественного хоккея, олимпийские чемпионы Валерий Каменский и Борис Михайлов подвели итоги завершившейся серии, а также поделились прогнозом на предстоящие финалы конференций.

Фото: РИА Новости
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После победы над "Локомотивом" наставник ЦСКА Игорь Никитин обратил внимание на то, что при подготовке к решающему матчу "больше была психологическая работа, просили, чтобы парни наслаждались седьмой игрой". Но вот интересный факт: в третьем периоде армейцы не нанесли в створ ворот соперника ни одного броска, почти целиком посвятив себя обороне. Неужели от такого хоккея хоккеисты могут получать удовольствие? Валерий Каменский здесь противоречия не видит.

- Победой всегда наслаждаешься, - подчеркивает Валерий Викторович. - А в игре хоккеисты выполняли игровое задание и наслаждались, когда забивали голы. Без этого нельзя же в хоккей играть. Если ты выходишь и чего-то боишься или тебе что-то не нравится, то это неправильно. Верно Никитин сказал: если ты уже не наслаждаешься игрой, то надо заканчивать. Это тактика, игра на результат. Они быстро сделали 2:0 и логично, что тактика была на удержание счета. Им забивать уже не нужно было. Но ЦСКА неплохо и контратаковал.

- По тактике лучше у Никитина спрашивать, - мнение Бориса Михайлова. - Но местами - да. Как только армейцы сбавляли обороты, "Локомотив" перехватывал инициативу. Это закономерное явление. Но лично мне игра ЦСКА понравилась. Особенно в двух последних матчах.

Согласен Валерий Каменский и с главным тренером "Локомотива" Андреем Скабелкой, который назвал седьмой матч серии худшим для своей команды.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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- В других играх у "Локомотива" моментов побольше было, - считает олимпийский чемпион. - Получалось у них взламывать оборону ЦСКА. Более остро играли. Видимо, на ярославцев тоже давила ответственность, и психологически "Локомотив" немного не справился. Мандраж. ЦСКА - более опытный клуб. Команда через все это уже проходила, брала Кубок: конечно, все это дает небольшое преимущество. Но у Ярославля очень хорошая команда, мне она очень понравилась. Если они сохранят состав и еще чуть-чуть укрепятся, то на следующий год станут еще более грозной силой.

Теперь болельщиков ждет армейское дерби. На этой стадии оно пройдет уже в пятый раз за последние шесть сезонов. Начиная с 2015 года лишь в сезоне-2016/2017 соперником СКА стал... ныне вылетевший ярославский "Локомотив". Получается, что даже введение потолка зарплат, призванного уравнять команды, особо не сказалось.

- Понимаете, в чем дело, - говорит Борис Михайлов. - Потолок - это одна сторона медали. Вторая - подбор игроков. Кто лучше сработал в комплектовании команды на сезон, тот и выходит в финал.

- Не сразу же потолок зарплат будет давать эффект, - добавляет Каменский. - Невозможно сразу всех подравнять. Это долгосрочное решение, которое будет врастать в работу тренеров с игроками. Но сезон уже показал, что потолок работает. И в плей-офф мы видели: да, позиции ЦСКА и СКА все еще крепки, но остальные подтягиваются. Много результатов с разницей в одну шайбу, много овертаймов. Главное, что тенденция есть. Плюс много молодежи раскрылось. И это здорово.

Валерий Каменский: Да, позиции ЦСКА и СКА все еще крепки, но остальные подтягиваются. Много результатов с разницей в одну шайбу, много овертаймов

Единодушны олимпийские чемпионы и в том, что в этой серии фаворита не будет. А вот по поводу финала на Востоке мнения немного не совпали.

Фото: Александр Овчаров/РИА Новости
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- Если вы заметили, в финалах конференций играют первая и вторая команды по итогам регулярного чемпионата, - обращает внимание Борис Михайлов. - Можно было бы о чем-то рассуждать, если бы первая команда играла с седьмой. Игра боевая будет. И "Ак Барс" и "Авангард" любят силовой хоккей. А вот кто окажется удачливее, как сыграют вратари - покажет игра. Есть небольшое преимущество у "Ак Барса", но явным фаворитом назвать его не могу. У Казани преимущество за счет суммы скоростей, индивидуальных качеств, хотя соперники очень близки по классу. Просто "Ак Барс" весь сезон выглядел ровнее "Авангарда". В этом вижу его преимущество.

А вот Каменский вообще не стал никому отдавать предпочтения.

- Не согласен, что "Ак Барс" - фаворит. И "Авангард" силен, дисциплинирован. Опыт присутствует. Тренера там знают, как играть. Есть тот же Илья Ковальчук, который бывал в разных ситуациях. Борьба будет очень тяжелая: Казани не стоит ждать проходной серии.

Добавим, что первый матч серии ЦСКА - СКА пройдет в пятницу, 2 апреля, в Москве. Противостояние "Ак Барса" и "Авангарда" стартует в Казани на день позже.

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