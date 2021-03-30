Kia открыла прием заказов на электрокар EV6: технические характеристики

Корейская марка Kia с 30 марта открыла приём предзаказов на электрокар EV6. В компании также рассказали о технических характеристиках модели.

Первый электромобиль Kia на платформе E-GMP представлен в обычном варианте и в версиях с приставкой GT-line и GT. EV6 может оснащаться аккумуляторными батареями с стандартным запасом хода (58 кВт*ч) и с увеличенным (77,4 кВт*ч). Кросс-хэтчбек доступен как передним приводом, так и с полным.

Kia EV6 с приводом на одну ось, батареей на 77,4 кВт*ч и с электромотором мощностью 168 кВт (229 л. с.) обладает запасом хода свыше 510 км на одной зарядке. Максимальный крутящий момент полноприводной модификации - 605 Нм. Такой электромобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с.

С батареей на 58 кВт*ч EV6 разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с. Данная батарея работает в связке либо с 125-киловаттным электромотором, приводящим в действие задние колеса, либо с 173-киловаттным электродвигателем, который отвечает за все колёса.

Фото: Пресс-служба Kia.

Версия GT оборудована сдвоенным электромотором мощностью 430 кВт. Максимальный крутящий момент в таком виде составляет 740 Нм. Полноприводный EV6 GT способен набирать первую "сотню" всего за 3,5 с. Максимальная скорость - 260 км/ч.

Помимо этого, в EV6 предусмотрена возможность зарядки с напряжением 800 В или 400 В. Машина заряжается с высокой скоростью - с 10 до 80% емкости батареи за 18 минут (во всех вариантах конфигурации).

Kia EV6 появится в продаже на ряде рынков во втором полугодии текущего года. Кросс-хэтчбек будет выпускаться в Южной Корее.