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30.03.2021 20:21
Рубрика: Digital

LG может прекратить выпускать смартфоны

Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Судя по всему, одним игроком на глобальном рынке смартфонов может стать меньше: южнокорейские СМИ уже второй раз сообщили о планах компании LG Electronics отказаться от выпуска мобильных устройств.
За 5 лет LG потеряла на производстве смартфонов 4,5 млрд долларов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС За 5 лет LG потеряла на производстве смартфонов 4,5 млрд долларов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
За 5 лет LG потеряла на производстве смартфонов 4,5 млрд долларов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Первые слухи о готовящемся расформировании (по другим данным - возможной продаже крупной компании) мобильного подразделения LG Electronics появились в конце января, вскоре после выставки потребительской электроники CES. На ней был представлен концепт смартфона, сворачивающегося в рулон - это дало повод для шуток на тему того, что мобильный бизнес тоже "сворачивается".
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В середине марта СМИ сообщили, что продать неприбыльный актив (за пять лет подразделение, занимающееся выпуском мобильных устройств, потеряло 4,5 млрд долларов) не удалось, хотя LG Electronics вела переговоры с немецкой компанией Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup JSC. По данным инсайдеров, топ-менеджмент выступит с официальным заявлением, которое решит судьбу мобильного подразделения. Пока же, по неподтвержденным данным, прекращен выпуск всех новых моделей смартфонов.

"Мобильное подразделение LG никогда не было сверхприбыльным на фоне бытовой техники, телевизоров и компонентов. Но в последние пять лет оно стабильно показывает убыток, а выпуск смартфонов за это время снизился почти в десять раз, - говорит Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. - Сейчас доля LG незначительная и составляет всего 1% от мировых продаж смартфонов, что даже не позволило найти покупателя на это направление. На данный момент это абсолютно бесперспективный актив".

Продажи смартфонов - очень тяжелый рынок, потому что на нем трудно выделиться среди конкурентов. "Думаю, Samsung Electronics, основной конкурент LG, сделал правильную ставку на маркетинг и инновации, а может быть, у них было просто больше ресурсов, - рассуждает IT-эксперт Александр Баулин. - Еще в 2011 году меня удивило, что компании представили два практически одинаковых смартфона - Samsung Galaxy SII и LG Optimus 2X, а медиа "заметили" в основном самсунговскую модель. Дальше компанию ждала жесткая борьба, где Apple и Samsung опережали по инновациям, а китайцы "поджимали" по ценам".

Об ошибках маркетинга и серьезном давлении со стороны китайских производителей говорит и Рябинин. По его словам, последние усилили свои позиции и сейчас "на голову" превосходят LG в смартфонах. "Если до 2014 года смартфоны бренда LG еще можно было назвать сбалансированными, то дальше с каждым годом они все больше отдалялись от рынка и потребителей, став за несколько лет неконкурентоспособными. После 2017 года даже традиционно важный для LG североамериканский регион уже не спасал ситуацию, и для всех внутри компании стал очевиден глубокий кризис с небольшим шансом на спасение. К сожалению, этот шанс не был реализован", - добавляет эксперт.

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Создание инновационных моделей затратно, и даже если они сами по себе не приносят денег, то должны привлекать пользователей к марке, чтобы они покупали более дешевые модели. Выстроить имидж у Apple и Samsung получилось лучше, а китайцы оказались дешевле LG, считает Александр Баулин.

Однако ни рынок, ни сама LG Electronics ничего не потеряют, уверен Рябинин. Сотрудники мобильного подразделения усилят другие направления, включая разработку компонентов, которые LG продает другим брендам, а долю рынка быстро займут Samsung и китайские компании. Большинство же покупателей даже не заметит отсутствие смартфонов LG на полках.

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