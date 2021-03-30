Лукашенко выступает за сильную президентскую власть

Централизация власти в руках главы государства на начальном этапе независимости Беларуси была мотивирована необходимостью выстроить ключевые институты, не допустить в стране олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества. Об этом напомнил Александр Лукашенко участникам совещания, посвященного 30 марта вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, информирует его пресс-служба.

Правительство и местные органы власти, сообщил президент, подготовили пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных госорганов. Внимательно изучив эти инициативы, Лукашенко сделал вывод, что не надо мгновенно, чохом их все принимать. "Это должен быть эволюционный процесс", - убежден он, добавив, а по ряду предложений размывать полномочия главы государства не целесообразно.

В то же время до внесения проекта новой Конституции на референдум этот процесс следует закончить, подчеркнул глава государства. То есть в течение этого года надо окончательно определиться, "какие полномочия будут у президента, правительства, парламента, губернаторов, если надо - и ниже", констатировал Лукашенко.

За минувшие годы, напомнил он, удалось сконцентрировать власть на проведение единой государственной политики. В стране выстроена налаженная система контроля, отрегулированы механизмы бережливой и эффективной работы с финансами, а решения, принятые на верхних уровнях власти, безукоризненно доводятся до каждого исполнителя.

Вот почему, убежден белорусский руководитель, в процессе конституционных изменений и перераспределения полномочий необходимо сохранить сильную президентскую власть. "У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Потому что, если мы "растворим" будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия, прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет".

Отдельное внимание обратил Лукашенко на вопросы распоряжения землей. По его словам, это та сфера, где размывать полномочия главы государства не стоит. "Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента", - подчеркнул он. "Тем более, как мне докладывают, в регионах есть тысячи участков, которые не востребованы. А нуждающиеся в улучшении жилищных условий вообще могут получать их бесплатно", - сказал Лукашенко.