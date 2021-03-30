Минпросвещения запустит программы обменов для школьников из-за рубежа

- Мы принимаем ежегодно тысячи иностранных школьников в наших детских лагерях - "Артеке", "Орленке", "Океане", "Смене", - рассказал Сергей Кравцов. - Здесь объединяющим фактором становится русский язык. В 2019 году, к примеру, наши детские центры приняли 3,5 тысячи детей из других стран. К сожалению, в прошлом году по понятным причинам эта практика была приостановлена. Надеемся, что скоро, уже в этом году, у нас будут все условия для ее возобновления.

Министр добавил, что с началом нового учебного года планируется "расширить эту работу, запустить программы образовательных обменов и принимать ежегодно до 1,5 тысячи иностранных школьников".

- Сделаем это на базе международного центра образования "Интердом", причем на целую четверть, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Дети будут учиться по российской программе, адаптированной с учетом особенностей национальных систем образования их стран.

Также министр рассказал о том, что ведомство готовит систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов, которая позволит сформировать для них образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения.

- Комплексная система оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов будет не только выявлять уровень владения ребенка языком и возможные проблемы при освоении им общеобразовательной программы. Она позволит в дальнейшем сформировать для него необходимую траекторию, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Апробацию системы в пилотном режиме планируется начать в начале следующего учебного года. Министерство также разработало курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, чтобы те знали тонкости, умели работать с такими детьми. По словам министра, эта работа важна еще и потому, что через адаптацию детей происходит адаптация родителей.

Еще один важный пункт: в ближайшие годы за рубеж будут направлены свыше тысячи российских учителей. Они уже работают в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, а также в Сербии, Монголии и Вьетнаме.

- Не только преподают русский язык, но знакомят с нашей культурой, являясь носителями ее ценностей, - подчеркнул Сергей Кравцов. - В Киргизии и Таджикистане мы строим школы, где местные ребята будут учиться на русском языке и по нашим образовательным стандартам.