Названы самые популярные сферы трудоустройства студентов

Чаще всего российские студенты пытаются устроиться на работу продавцами, в том числе консультантами и кассирами, администраторами и официантами. Такие выводы сделали аналитики сервиса HeadHunter.

"В списке наиболее активных профессий в поиске для трудоустройства молодежи также находятся: менеджер по работе с клиентами, бухгалтер, водитель, офис-менеджер, кладовщик, торговый представитель, системный администратор, оператор call-центра, грузчик, электрогазосварщик", - приводит подробности исследования РИА Новости.

По данным сервиса, с января 2021 года чаще других работу искали студенты и молодые специалисты: с начала года они загрузили или обновили почти миллион резюме. Следом идут соискатели из сферы продаж и административный персонал. В пятерку также входят специалисты в сфере IT, интернета, телекома, транспорта и логистики.

Как ранее писала "РГ", российские вузы изменят структуру специальностей, по которым будут готовить студентов, под потребности рынка труда. Больше всего вакансий с хорошими зарплатами сейчас в инженерной отрасли, и для обучения таким специальностям в наступающем учебном году число бюджетных мест возрастет на 10-20 процентов.