Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2"

Оператор проекта "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 AG подтвердил, что трубоукладчик "Академик Черский" движется для участия в достройке российского газопровода.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" направилось к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед трубоукладкой", - говорится в сообщении компании.

В документах Морского управления Дании (DMA) отмечено, что работы в исключительной экономической зоне страны будут проводиться до конца сентября этого года.

Сейчас здесь же работает российская баржа "Фортуна", которая проложила уже более половины одной нитки газопровода в датских водах.

Строительство газопровода было прервано в конце 2019 года из-за санкций США. В декабре 2020 года "Фортуна" возобновила работы в исключительной экономической зоне Германии. Это же судно в январе приступило к работам на датском участке. К сегодняшнему дню осталось проложить менее 10 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - около 70 и 25 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год.