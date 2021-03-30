Новости

В Вене жители ощутили подземные толчки 21:08
Бразилия сертифицировала производителя "Спутника V" 21:08
Словения сенсационно проиграла Кипру в матче отбора ЧМ-2022 21:06
СМИ: В Евросоюзе начался раскол из-за "Спутника V" 21:02
Петербургская биржа начала торговать российской рыбой 20:59
Черчесов назвал состав сборной России на матч против Словакии 20:43
В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 402 тысяч военных 20:42
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2" 20:37
Борисов: Для России в приоритете вакцинация россиян 20:35
В Москве горит ЖК "Аэробус" 20:32
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего 20:28
Дзюба признан открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022 20:14
Вышел трейлер мультсериала "Бракованная партия" по "Звездным войнам" 20:10
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций 19:33
Левандовский пропустит четыре недели из-за травмы 19:28
СК завершил расследование дела нападавшего на школьниц жителя Севастополя 19:13
Мурашко: В России достаточно вакцины от коронавируса 19:05
В Ленобласти завели дело по факту опрокидывания судна 18:31
Вышел новый трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость" 18:22
После опрокидывания судна в Ленобласти госпитализированы двое рабочих 18:07
"Академик Черский" движется к месту достройки "Северного потока 2" 17:58
ВОЗ рассматривает все версии происхождения коронавируса 17:44
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус 17:40
В Мордовии восстановят усадьбу Федора Ушакова 17:30
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 20:37
Рубрика: Экономика

Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2"

Текст: Сергей Тихонов

Оператор проекта "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 AG подтвердил, что трубоукладчик "Академик Черский" движется для участия в достройке российского газопровода.

Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости
"Газпром" пообещал достроить "Северный поток-2" в 2021 году

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" направилось к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед трубоукладкой", - говорится в сообщении компании.

В документах Морского управления Дании (DMA) отмечено, что работы в исключительной экономической зоне страны будут проводиться до конца сентября этого года.

Сейчас здесь же работает российская баржа "Фортуна", которая проложила уже более половины одной нитки газопровода в датских водах.

Рар: США не решатся на торговую войну с Германией из-за "Северного потока-2"

Строительство газопровода было прервано в конце 2019 года из-за санкций США. В декабре 2020 года "Фортуна" возобновила работы в исключительной экономической зоне Германии. Это же судно в январе приступило к работам на датском участке. К сегодняшнему дню осталось проложить менее 10 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - около 70 и 25 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Соглашения по заморозке цен на сахар и масло продлят автоматически
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2"
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму
Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны