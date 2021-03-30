Распоряжение губернатора Омской области от 29 марта 2021 года № 33-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза й распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в пункте 6:

- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;

- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

" 5) в возрасте старше 65 лет не покидать место проживания (пребывания).";

2) абзац второй подпункта 2 пункта 8 после слов "гражданско-правовым договорам)" дополнить словами ", в том числе граждан, указанных в подпункте 5 пункта 6 настоящего распоряжения,";

3) в подпунктах 1, 4 пункта 12 слова "по 1 апреля 2021 года" заменить словами "по 30 апреля 2021 года".

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко







