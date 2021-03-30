Из года в год компания Samsung не изменяет себе - сначала выпускаются флагманские аппараты вроде серии Galaxy S, а потом на "арену" выходят модели попроще - серия Galaxy A. Она отличается чуть более "простой" начинкой по сравнению с серий Galaxy S, но от этого не менее интересна и рассчитана на более массовую аудиторию. Герой нашего обзора - Galaxy A32 стоит 19 990 рублей в младшей конфигурации с 64 Гб встроенной памяти.

Очевидно, что при создании смартфона южнокорейцы ориентировались на молодежную аудиторию - девайс выглядит очень стильно и покупателям на выбор доступны сразу четыре цвета - это черный, белый, синий и фиолетовый. На тесте у "РГ" побывал фиолетовый смартфон, девайс "меняет" цвет в зависимости от освещения: когда-то он кажется более темным, а когда-то, наоборот, более светлым.

Устройство выполнено из материала, который называется Glasstic - по сути, это пластик, покрытый специальным глянцевым слоем. Задняя панель Galaxy A32 глянцевая, на ней не остается отпечатков пальцев, и она не царапается - таким образом, устройство можно смело носить без защитного чехла и не сдувать с него пылинки.

На левой боковой грани смартфона вверху находится комбинированный слот из двух nano-SIM и карты памяти MicroSD. Такое решение можно только приветствовать - хватит места для рабочей и личной "симки", а также для карты памяти до 1 ТБ. Поэтому можно брать вариант с 64 Гб встроенной памяти, а дальше можно докупить нужный объем. У Galaxy A32 снизу расположен "раритетный" 3,5-мм аудиоразъем (которого теперь нет во флагманских девайсах), микрофон (есть и вверху), разъем USB Type C для зарядки и подключения к компьютеру, динамик.

Galaxy A32 получил SuperAMOLED-дисплей c диагональю 6,4 дюйма. Его разрешение 2400 х 1800 пикселей, частота обновления 90 Гц. Тенденция ставить экраны с высокой частотой обновления даже в относительно недорогие устройства, безусловно, радует - чем выше частота, тем комфортнее для глаза пользователя: меню листаются плавнее, кадры в играх обновляются быстрее. Впрочем, ничто не мешает выбрать и традиционный вариант - 60 Гц - соответствующая опция есть в настройках.

Смартфон получил автоматическую регулировку яркости изображения, а также AlwaysOn Display - на экране отображается время, уведомления от различных соцсетей и мессенджеров и т.д. Чип MediaTek Helio G80 выполнен по техпроцессу 12 нм и получил два ядра Сortex A75 с частотой до 2 ГГц, 6 ядер Cortex A55 и графику Mali G52 MС2. Меню листается плавно, нет даже никаких намеков на микролаги. Южнокорейцы хорошо оптимизировали графическую оболочку, поэтому она отлично работает на всех устройствах, вне зависимости от "внутренностей". В качестве операционной системы выступает Android 11. Единственное отличие от более старших моделей компании - отсуствие виртуального ассистента Bixby.

Смартфон получил основную камеру, которая состоит из четырех модулей. Это ультраширокоугольный объектив на 8 Мп с диафрагмой F/2.2, основной модуль на 64 Мп с диафрагмой F/1.8, датчик глубины на 5 Мп и макрообъектив также на 5 Мп (диафрагма двух этих объективов F/2.4). Селфи-камера - 20 Мп с диафрагмой F/2.2. Для своего ценового сегмента Galaxy A32 снимает очень неплохо.

Емкость аккумулятора девайса - 5000 мАч, при этом поддерживается быстрая зарядка. В комплекте идет блок питания на 15 Вт. Полностью гаджет заряжается в среднем за 1 час 15 минут - это хороший показатель. Производитель заявляет, что смартфон способен проигрывать видео на максимальной яркости почти целый день - 22 часа, воспроизводить музыку на протяжении 97 часов, работать в Сети через Wi-Fi и LTE до 20 часов, а работа в режиме разговора в сетях четвертого поколения составляет 33 часа. В целом эти цифры совпадают с результатами, которые были получены при тестировании.

В режиме повседневного использования - звонки, интернет, музыка и т.п. - аппарат проживет два рабочих дня.

Смартфон поддерживает Wi-Fi на 2,4 и 5 ГГц, версию Bluetooth 5.0. Кроме того, устройство позволяет оплачивать товары с помощью NFC - имеется поддержка платежных систем Samsung Pay и Google Pay, но ничто не мешает поставить, например, Mir Pay.