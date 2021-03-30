Встреча в Белграде стала одной из самых обсуждаемых на старте квалификации. Уже на последних секундах Криштиану Роналду опередил голкипера сербов и забил мяч. Помешать голу попытался защитник Стефан Митрович: защитник совершил подкат и вроде как спас свою команду, но, как затем было видно на повторе, сделал он это после того, как мяч пересек линию, а значит, Португалия должна была повести 3:2 и набрать важнейшие три очка в противостоянии с одним из прямых конкурентов.

Однако очевидный гол засчитан не был. Ни главный судья матча Данни Маккели, ни его помощник на бровке в том моменте не разобрались и лишили гостей чистого гола. Реакция Криштиану была мгновенной: он накричал на рефери, швырнул капитанскую повязку и ушел с поля. В результате - скандал и очередные пересуды на тему использования системы ВАР.

В отличие от Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также большинства ведущих европейских лиг в отборочных турнирах ВАР не применяется. Почему так происходит - на этот вопрос попытались ответить в УЕФА. В организации подчеркнули, что во всем виновата пандемия коронавируса.

- В 2019 году УЕФА предложил ФИФА внедрить видеоповторы в нынешнем отборочном цикле, однако воздействие пандемии на операционные и логистические возможности заставило нас отложить реализацию этой идеи в группе Лиги Европы до сезона 2021/22, а также отозвать предложение об использовании техники в матчах квалификации чемпионата мира-2022 в европейской зоне, - говорится в заявлении УЕФА.

Выходит, что ВАР могли использовать в играх квалификации, но не во всех: некоторые стадионы, к примеру, в Сан-Марино или Гибралтаре, не оборудованы системой. Потому ФИФА решила, что технологию лучше вообще не использовать - это уравняет шансы всех команд.

Другой вопрос: почему в матчах отбора нет хотя бы системы определения гола, которая появилась в топ-первенствах Европы еще до ВАР? Ответ прост: с экономической точки зрения нет смысла внедрять ее отдельно, еще и с учетом того, что у ВАР тоже есть данная функция.

Где будем смотреть

31 марта, среда, "Матч ТВ"

18.55. Молодежный чемпионат Европы. Сборная России - Сборная Дании. Прямая трансляция.

21.35. Сборная Англии - Сборная Польши. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

18.50. Сборная Армении - Сборная Румынии. Прямая трансляция.

21.35. Сборная Испании - Сборная Косово. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.35. Сборная Литвы - Сборная Италии. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.35. Сборная Боснии и Герцеговины - Сборная Франции. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

21.35. Сборная Германии - Сборная Северной Македонии. Прямая трансляция.

Тем временем

В среду состоятся заключительные матчи третьего тура отборочного цикла чемпионата мира-2022 в европейской зоне. Кроме того, в среду вечером решающий поединок группового этапа молодежного первенства Европы проведет Россия. В соперниках у подопечных Михаила Галактионова будет Дания. Перед последним туром в группе наши идут на третьем месте с тремя очками. Столько же набрала Франция, а лидирует с шестью очками Дания.