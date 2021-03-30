Посол РФ: В Австрии российскую вакцину встретят так же радушно, как Гагарина

Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил 30 марта, что в Австрии российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" встретят так же радушно, как шестьдесят лет назад - Юрия Гагарина.

"С учетом многочисленных обращений и вопросов, которые поступали в последние недели и месяцы и продолжают поступать в посольство, не сомневаемся, что "Спутник V" будет так же радушно встречен в Австрии, как 60 лет назад здесь принимали Юрия Гагарина", - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Ранее стало известно, что Вена рассматривает возможность закупки вакцины "Спутник V" уже в ближайшие месяцы, об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. В настоящее время идут активные переговоры между австрийской и российской сторонами с привлечением заинтересованных ведомств.

Ранее 30 марта Курц заявил, что "важно только одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 миллион доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест".