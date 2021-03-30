Путин назвал Россию более безопасной для туризма в сравнении с зарубежными странами

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что граждане России в целом мало ездят по стране, а этнокультурный туризм и вовсе составляет не более 10 процентов от общего объема поездок. По ее убеждению, "этнику" можно интегрировать практически в любой тип поездки: от деловой до путешествия на море.

"С учетом эпидемиологических ограничений лучше путешествия по родной стране - а у нас ситуация на данный момент гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, да и посмотреть у нас есть что", - прокомментировал Владимир Путин.

"Безусловно, нужно не просто говорить, а создавать инфраструктуру, чтобы люди получали удовольствие не только от природы, но и от того, что видят вокруг себя, какими транспортными средствами пользуются, как организовано питание и так далее. Безусловно, будем развивать это направление", - заверил президент.