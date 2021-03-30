Путин поддержал идею создать центр истории Великой Отечественной войны

В России могут создать координационный центр истории Великой Отечественной войны. Такую идею поддержал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

С инициативой на эту тему выступил директор Института российской истории Юрий Петров. Такой центр, согласно его предложению, определял бы приоритеты исследований по истории ВОВ. В этой работе, по оценке ученого, могли бы принимать участие поисковики. Реализация идеи, считает Петров, поможет предотвратить дублирование направлений исследований в данной сфере, а также наметить малоизученные, но очень важные направления. Например, речь о преступлениях нацистов на оккупированных территориях.

"Думаю, что это интересно и правильно, - отреагировал президент. - Конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания. В современной России мы не должны забывать об этом, потому что интерес людей к этому огромен".

Владимир Путин привел в пример движение "Бессмертный полк", которое, по его словам, вышло из народа. И россияне, уверен глава государства, гордятся за своих предков, которые внесли вклад в победу над нацизмом.

"И практически в каждой семье есть люди, которых благодарные потомки помнят и никогда не забудут, - отметил он. - И для нашей страны, современной России, это в высшей степени актуально".

Президент дал поручение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову проработать вопрос создания нового центра.