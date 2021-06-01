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01.06.2021 14:55
Рубрика: Власть

На памятниках Великой Отечественной войны появятся QR-коды

Текст: Татьяна Замахина
Первое чтение в Госдуме прошел законопроект об обязательном нанесении на памятники и мемориальные комплексы Великой Отечественной войны QR-кодов. Желающие с их помощью смогут получить историческую справку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ внесла вице-спикер ГД Ирина Яровая ("Единая Россия"). Она предложила нанести на каждый памятник код - при помощи мобильного устройства заинтересованный гражданин сможет получить доступ к исторической информации, документам, фото и видео о событиях и героях, в честь которых был установлен тот или иной объект.

Фото: Евгений Халдей/ТАСС
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По ее словам, это позволит каждому "прикоснуться к живой истории тех событий, узнать подробности того, что происходило в конкретном селе или городе, на каждой пяди земли, спасенной и сохраненной для будущих поколений".

Нововведение депутат назвала "новым форматом знаний и живого эмоционального восприятия значимых для всех поколений событий".

Парламентарий также отметила, что цифровые технологии позволяют на простом и доступном носителе давать доступ к развернутой и объемной информации.

Согласно законопроекту, порядок установки обозначений на памятниках будет определяться правительством РФ.

По мнению Яровой, реализация инициативы будет способствовать сохранению памяти о защитниках Отечества, обеспечению защиты исторической правды и недопущению умаления значения подвига нашего народа.

Кроме того, предлагается уточнить нормы о порядке составления и содержания паспортов воинских захоронений, а также - полномочия региональных властей по сохранению и доступности памятников Великой Отечественной войны.

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