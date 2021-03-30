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30.03.2021 12:37
Рубрика: Власть

Путин поздравил Синицину и Кацалапова с победой на ЧМ по фигурному катанию

Президент РФ Владимир Путин поздравил фигуристов Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой в танцах на льду на ЧМ по фигурному катанию, который проходил в Стокгольме.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Синицина - Кацалапов шли к победе на ЧМ через большие трудности

Глава государства отметил, что спортсмены продемонстрировали настоящее мастерство и слаженность исполнения, тем самым покорив судей, а также поклонников фигурного катания.

"Вы победили заслуженно, уверенно, ярко", - говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении.

Президент подчеркнул, что подобные "триумфальные выступления" создают спортивную славу России.

Напомним, в минувшую субботу, 27 марта, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду, набрав 221,17 балла. Это золото стало первым для российских танцоров за последние 12 лет. В последний раз победу в этом виде спорта одерживали Оксана Домнина и Максим Шабалин на ЧМ-2009.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

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