Путин поздравил Синицину и Кацалапова с победой на ЧМ по фигурному катанию

Президент РФ Владимир Путин поздравил фигуристов Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой в танцах на льду на ЧМ по фигурному катанию, который проходил в Стокгольме.

Глава государства отметил, что спортсмены продемонстрировали настоящее мастерство и слаженность исполнения, тем самым покорив судей, а также поклонников фигурного катания.

"Вы победили заслуженно, уверенно, ярко", - говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении.

Президент подчеркнул, что подобные "триумфальные выступления" создают спортивную славу России.

Напомним, в минувшую субботу, 27 марта, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду, набрав 221,17 балла. Это золото стало первым для российских танцоров за последние 12 лет. В последний раз победу в этом виде спорта одерживали Оксана Домнина и Максим Шабалин на ЧМ-2009.