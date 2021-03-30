Генпрокуратура оценила масштабы взяточничества в России в 2021 году

Взятки в России стали брать чаще, коррупцию победить пока не получается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру. Ведомство сравнило цифры за первые два месяца прошлого года и за январь-февраль 2021-го. Вывод неутешительный: массив преступлений коррупционной направленности увеличился с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи (то есть на 11,8 процента). На взятки приходится около половины преступлений (больше на 21 процент по сравнению с 2020 годом). Причем речь идет о выявленных случаях. А сколько еще в тени, остается только догадываться.

Чаще всего нечистых на руку людей ловили в столице России. В тройку лидеров также вошли Краснодарский край и республика Башкортостан. А меньше всего подобных преступлений - на Чукотке, в Еврейской автономной области, Ингушетии, Тыве и Хакасии. В генпрокуратуре подчеркивают, что статистика свидетельствует об активности силовиков. Они чаще выявляют нарушения.