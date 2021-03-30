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30.03.2021 23:55
Рубрика: Экономика

Сам себе мойка

В автомойках все чаще открываются пункты самообслуживания
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 67(8418)
Мода на самообслуживание дотянулась и до автомоек. Их все чаще модернизируют для автовладельцев, которые готовы сами помыть свою машину.

Чтобы не нарваться на 500 рублей штрафа за нечитаемые номера, а заодно и отмыть машину от накопившейся за зиму грязи, еду на знакомую мойку. Но вместо улыбчивого администратора Сережи, который всегда интересовался, как помыть машину, обнаруживаю в кассе продавца жетонов. Один жетон стоит 100 рублей, рассчитан на 4 минуты работы автомойки. Принцип такой: покупаешь жетон, ставишь машину в свободный бокс и на табло выбираешь программу. Их обычно четыре: мойка без шампуня, с шампунем, ополаскивание и восковая обработка. Я свою машину только окатила водой. Еще один жетон ушел на нанесение шампуня и ополаскивание. Итог: потрачены 200 рублей, одежда и кожаные сапоги мокрые, машина не слишком чистая. А если бы я захотела покрыть авто воском, пришлось бы выложить еще стольник. Что касается предоставленных услуг, то пены было немного, а напор воды не слишком сильный. Протирать машину после мойки я не рискнула: побоялась поцарапать. В обычной автомойке специалисты за 700 рублей мне отмывали авто не только снаружи, но и чистили коврики. Еще сто рублей я выкладывала за кофе, который пила, пока они работали. Уезжала сухой и довольной. Сейчас я решила: на эксперименты не подпишусь.

Фото: скриншот с youtube.com
Видео: самая большая автомойка в мире

По словам председателя координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрея Попкова, частые клиенты "самомоек" - таксисты. "Их в Москве больше 100 тысяч, а машина должна на линию выходить чистой, - рассказал он. - Самомойки помогают экономно решать проблему". Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал "РГ": автомойки с большим расходом воды и моющих средств уходят в прошлое. В городе на одну такую появилось уже две-три нового формата.

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