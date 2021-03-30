Константин Хабенский в мае покажет премьеру на родине Шукшина

В регионах России, где коронавирусная обстановка начинает стабилизироваться, снимают временные ограничения на посещение театров и кинозалов. Недавно это произошло в Ярославской области. Наполнение зрительного зала увеличено с 50 до 75 процентов. Зрители активно раскупают билеты. Соскучились.

Театр нужен людям не только для эстетических воспарений в процессе созерцания сценического действа, но и для полезных впечатлений, которые способны приводить к важным размышлениям о повседневной реальности, в которой все мы существуем. И это настолько важно, что театр занял свое законное место в общественной табели о рангах. И не только в театральных столицах или городах-миллионниках, о чем нас убеждают публикации российских региональных газет.

25 премьер

Ярославль - один из самых авторитетных театральных центров России. Областная газета "Золотое кольцо" приводит убедительное свидетельство в пользу этого факта: в регионе работают шесть профессиональных театров, где служат около 600 специалистов. В общем репертуаре - более 170 спектаклей.

Накануне Всемирного дня театра, который отмечался 27 марта, в помещении Государственного академического театра драмы имени Федора Волкова состоялось торжественное мероприятие. Директор областного департамента культуры Марина Васильева особенно выделила тот факт, что даже в очень сложном 2020 году, несмотря на строгие коронавирусные ограничения, местные театры сумели подготовить и представить зрителю 25 новых постановок.

Кроме профессиональных коллективов, радость своему зрителю дарят народные театры и самодеятельные драматические объединения, где увлеченно занимаются и взрослые, и дети.

Театр объединился с кино

Газета "Крайний Север" (Анадырь) сообщила читателям, что по случаю Всемирного дня театра их приглашают посмотреть спектакль "Сказка про последнего Ангела". Он завершает цикл показов в рамках проекта "Золотая маска в кино". Такие "кинотеатральные" сеансы анадырскому зрителю не в новинку.

Последние нескольких лет на подмостках театра "Полярный" проводится показ не только постановок, но и концертов известных музыкальных коллективов. В рамках проекта "Большой театр в кино" можно было увидеть балеты "Щелкунчик" и "Спящая красавица". А ценители творчества групп Metallica и BTS смогли виртуально посетить их концерты.

"Такие сеансы - хорошая возможность увидеть спектакли, завоевавшие признание российских зрителей,- говорит директор окружного киновидеопроката Ирина Аплетина. - В них, как правило, принимают участие первые составы, настоящие звезды. В силу того, что северяне обычно ездят в отпуск летом, когда театральный сезон закрыт, они не имеют возможности увидеть их "живьем". Поэтому очень многие наши земляки не упускают возможности посмотреть игру ведущих артистов на большом экране".

Куклы - как люди

Читателям чукотской газеты вторит соседняя "Магаданская правда", рассказывающая о тех, кого зрители никогда не видят на сцене. О художниках-кукольниках - от сценического конструктора до бутафора.

Денис Смоленков, художник-конструктор, делится секретами своего ремесла: "Сначала изготавливаю каркас, скелет куклы, всю механику - эта ответственность на мне. Важно знать, что будет делать кукла - моргать глазами, махать руками или что-то еще… Каждая кукла индивидуальна, для каждой свой механизм. Для этого используются пружины, дерево, леска, металл".

После художника-конструктора за дело берутся бутафоры, их задача создать образ для куклы: тело, объемы. Потом художник-модельер Ирина Нагорная по эскизам, утвержденным художественным советом, шьет костюмы, точь-в-точь как утвердили режиссер и главный художник. Персонажам расписывают личико: глазки, носик, ротик, выражение лица - так рождается внешний облик кукол, которым предстоит всем вместе вести веселый спектакль.

Газета "Камчатский край" пригласила жителей региона на встречу с актером Камчатского театра кукол Александром Бобровым. Он представил свой спектакль-монолог "Бешеная балерина". Александр выступает в роли и актера, и режиссера-постановщика. Творческий эксперимент он задумал еще в студенческие годы, когда учился в театральном училище в Иркутске. И с течением времени воплотил эту идею на сценических площадках края. Спектакль полюбился камчатским зрителям.

Кукольные театры весьма популярны в Сибири и на Дальнем Востоке. Недавно в Барнауле завершилось строительство театра кукол "Сказка". Перед его открытием здесь побывали депутаты областного парламента. Вход в театр украсили бронзовыми фигурами Арлекина и Пьеро. Спикер заксобрания Александр Романенко предложил ввести новую традицию - каждый гость "Сказки" должен, "на счастье", потереть правый башмак Пьеро. Директор театра Надежда Васильева идею поддержала.

"Интуиция" Хабенского

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил в местном театре драмы премьеру спектакля "Жар и холод, или идея господина Дома". Вместе с ним посмотрел постановку известный актер и режиссер Константин Хабенский, который приехал в Барнаул.

Артист планирует работать над новым спектаклем "Интуиция", посвященным столетию театра драмы им. В.М. Шукшина. Премьера запланирована на конец мая. После просмотра на пресс-подходе Виктор Томенко подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в регионе становится более спокойной, поэтому учреждениям культуры и концертным площадкам разрешено работать до 75 процентов заполнения зала.

В числе значимых событий этого года губернатор назвал 100-летие краевого театра драмы. К этому знаковому юбилею театр планирует осуществить ряд масштабных проектов. Также в середине мая в Алтайский край приедет Театр имени Евгения Вахтангова, отмечающий в этом году столетие.

Алтайские артисты выступят на сцене Вахтанговского театра с ответным визитом. Намечено проведение ряда мероприятий, связанных с празднованием 80-летия народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. Обо всем этом рассказала газета "Алтайская правда".

Добро всегда побеждает

Челябинский молодежный театр в Международный день театра провел очередную акцию - продавал билеты на все спектакли со скидкой 50 процентов, причем на все спектакли до конца сезона.

А театр драмы имени Наума Орлова предложил зрителям провести "Ночь в театре". Накануне праздника в Челябинске открылась выставка, которая рассказывает об истории появления и становлении 16 театров Южного Урала. Как уточняет местная "Вечерка", в основу экспозиции легли архивные документы, предоставленные театрами Челябинской области.

Хабаровская краевая газета "Молодой дальневосточник" утверждает: "Удивить хабаровского зрителя - дело сложное. Местная публика избалована постоянными премьерами на подмостках четырех театров, успешно конкурирующих за внимание зрителя. Прошлый год, наверное, самый черный в истории хабаровских театров. Выкручивались кто как мог в период самоизоляции. И можно представлять себе, с какой страстью актеры репетировали, когда были ослаблены меры по сдерживанию пандемии.

Да, премьеры сегодня редки, похожи скорее на артистический подвиг, как ни высокопарно это звучит. Новый спектакль ТЮЗа "Два брата", инсценировка сказки Евгения Шварца, красив, даже прекрасен - и артистами, и сценографией, и всеми теми чудесами, без которых сказка не может существовать на сцене. Это очень важно и для маленьких зрителей, да и для взрослых: поверить в то, что добро всегда побеждает зло. И это лишь часть подобных новостей, подтверждающих тот факт, что Россия - страна театральная.