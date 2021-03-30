Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы

Московский зоопарк с 1 апреля переходит на весенний режим, продлевая свою работу на час. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Зоопарк с апреля начнет принимать посетителей с 09:00 до 20:00. На вход, правда, он будет закрываться уже в 19:00.

В пресс-службе также сообщили, что на днях проснулись сурки. Скоро из спячки выйдут и другие животные. "Теперь у посетителей зоопарка будет гораздо больше шансов увидеть тех животных, которые более активны с приходом сумерек, - говорится в сообщении. - Если вечером заглянуть к красным пандам, то можно увидеть, как они резвятся и играют друг с другом".