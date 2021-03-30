Последние обманутые дольщики Брянской области получили помощь власти

В Брянской области 221 обманутый дольщик получит компенсацию за неудавшееся новоселье. Все они обожглись при покупке жилья у компании, которая считалась вполне надежной. По заявлениям властей, абсолютно все обманутые дольщики в области получат либо квартиры, либо жилье. Что называется, тема будет скоро закрыта.

В строительство многоквартирного дома на проспекте Станке Димитрова рискнули вложить свои деньги в 2019 году не только обычные брянцы. Более 400 квартир приобрели по заниженным ценам еще четыре человека. Собственно, из-за них эта неприятная история и затянулась.

Областные власти обратились в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, чтобы брянский дом включили в реестр. Однако в тот же список попросились и четыре собственника, которые приобрели у строительной компании "Комфорт" 414 квартир. Естественно, у властей возникло предположение, что эти четыре человека на самом деле обычные предприниматели, которые покупали квартиры для перепродажи. Начались судебные разбирательства, которые продолжаются по сей день. Потому фонд не мог вынести решение в 2020 году. Но благодаря совместной работе областного правительства и прокуратуры недострой включили в перечень недвижимости, которую рассматривает фонд. Важное решение было принято на днях. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, к которому обратился за помощью губернатор, объявил о том, что права пострадавших дольщиков в шести областях, в том числе и Брянской, восстановят.

Дольщики получат на 30 процентов больше средств, чем вложили

Для 221 брянца это означает, что они получат на 30 процентов больше средств, чем вложили, поскольку за это время цены на жилье выросли. Губернатор Александр Богомаз встретился в правительстве области с покупателями квартир. Он напомнил, что за шесть лет помощь от властей получили 1120 обманутых дольщиков, а потому нет оснований для беспокойства и сейчас.

- Власть вопрос решила, как я вам и обещал, - сказал Александр Богомаз. - И нам это далось непросто, поверьте. Да, мы рассматривали вариант завершения строительства дома, это было бы и нам выгодно, поскольку имелась возможность приобрести там квартиры для детей-сирот. Но такое решение было бы незаконно. Потому мы обратились в фонд.

Сейчас по всей России около трех тысяч таких недостроенных домов, в Брянской области не останется ни одного. Размер компенсации, по поводу которой и шла речь на встрече в правительстве, будет определяться исходя из рыночной стоимости равнозначного жилья. Но в любом случае дольщики получат на треть больше того, что затратили. По словам заместителя губернатора Сергея Тимошенко, в департаменте строительства Брянской области создадут для консультаций дольщиков рабочую группу. Там же помогут оформить и подать документы в фонд для получения выплат. Деньги должны перечислить в течение месяца.

Кроме того, власти проведут встречу дольщиков и строительных компаний, которые заинтересованы в продаже жилья. Вполне возможно, что договорятся о взаимовыгодных сделках: люди смогут купить квартиры по сниженной цене, а строители - продать большие площади жилья.