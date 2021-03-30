Пожар в шиномонтажной мастерской на северо-востоке Москвы потушен

Пожар на территории шиномонтажной мастерской в промышленной зоне на улице Стартовой на северо-востоке Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

По данным ведомства, огонь потушили в 04:48 по московскому времени. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Сведений о пострадавших нет, пишет ТАСС.

Напомним, пожар на открытой площадке шиномонтажной мастерской на улице Стартовой начался в ночь на вторник, 30 марта. Огонь охватил 25 грузовых машин. Экспертам предстоит выяснить причины произошедшего.