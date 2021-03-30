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30.03.2021 10:00

Помогли ударникам

Правительство выделит средства на две крупнейшие стройки
Текст: Александр Федосов (Брянск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 66(8417)
В Брянске построят крупную лыжную базу, которая позволит проводить соревнования всероссийского уровня и усилить подготовку спортсменов. Кроме того, благодаря опережающему финансированию досрочно будет достроена важная объездная дорога. Все это стало итогом рабочей встречи, которую провели заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам Марата Хуснуллина, область достигла значительных успехов в строительстве социальных объектов и дорог, успешно выполняются национальные проекты. Такое отношение к важнейшим государственным задачам и способствовало тому, что в правительстве решили дополнительно поддержать область.

Александр Богомаз попросил выделить из российской казны дополнительные средства для досрочного завершения первого этапа строительства автомобильной дороги, которая соединит железнодорожный вокзал и Московский проспект. Одновременно она будет служить защитной дамбой. Новая дорога изменит транспортную схему для трех районов, будет способствовать развитию жилищного строительства, а также уменьшит число заторов в центральной части города.

Брянщина достигла значительных успехов в строительстве социальных объектов и дорог

Марат Хуснуллин отметил, что в Брянской области за последние шесть лет построили и капитально отремонтировали почти три тысячи километров дорог, возвели четыре моста. Только за прошлый год привели в порядок более 656 километров автомобильных дорог, досрочно сдали новую часть Литейного моста. Расходы дорожного фонда Брянской области в 2021 году составят 6,938 миллиарда рублей, из которых 5,286 - областные средства. Успешное выполнение в области национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволило претендовать на дополнительную помощь. По словам Хуснуллина, просьбу о передвижке средств на строительство защитной дамбы правительство России учтет и внесет изменения в план финансирования.

Еще одной темой на встрече в столице стало строительство в Брянске Центра лыжного спорта. Директор областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам Николай Нехитров рассказал, что желающих заниматься очень много:

- На лыжной базе должны быть восстановительный центр, гостиничный комплекс, система получения искусственного снега, четырехкилометровая лыжероллерная трасса шириной 4,5 метра и многое другое. При выполнении этих требований сможем принимать всероссийские соревнования.

База обойдется в 412 миллионов рублей. Проектно-сметная документация уже разработана и направлена для прохождения государственной экспертизы. В этой связи губернатор обратился к вице-премьеру с просьбой рассмотреть вопрос о выделении средств на строительство центра при софинансировании из областного бюджета.

Марат Хуснуллин во время пребывания в Брянске высоко оценил строительство социальных объектов, потому откликнулся и на эту просьбу губернатора.

- Полностью поддерживаю ваше решение о создании профессионального центра подготовки спортсменов в лыжном спорте. Уверен, что положительный опыт, который имеется в Брянской области при строительстве социальных объектов по принципу "цена - качество" будет использован и при реализации этого проекта, - сказал Марат Хуснуллин во время встречи с губернатором.

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