Система обеспечения качества Калининской АЭС соответствует стандартам

Калининская АЭС в полном объеме выполняет требования программ обеспечения качества (ПОКАС) и соответствует общим требованиям безопасности МАГАТЭ № GSR Part 2. К такому выводу пришла комиссия АО "Концерн Росэнергоатом" в ходе плановой проверки, которая проводилась с 22 по 26 марта 2021 года.

В состав экспертной группы вошли представители АО "Концерн Росэнергоатом", Технологического филиала Концерна, Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций.

Проверке подлежали такие функциональные области как управление персоналом и документацией, система закупок оборудования и входного контроля, производственная деятельность, эксплуатация радиационных источников, обращение с радиоактивными отходами, анализ развития системы качества, метрологическое обеспечение, контроль несоответствий и другие. Большое внимание члены комиссии уделили оценке соответствия требованиям безопасности МАГАТЭ № GSR Part 2.

По мнению председателя комиссии, директора департамента качества АО "Концерн Росэнергоатом" Олега Мамолина, система обеспечения качества на КАЭС выстроена на высоком уровне. "Результаты проверки, как и общие впечатления - положительные. На предприятии налажена системная работа по управлению качеством. Весь персонал работает и взаимодействует как единый живой организм, что позволяет поддерживать безопасность атомной станции на должном уровне", - сказал Олег Мамолин.