Стрелявший из коттеджа в Мытищах отпустил двух детей

Сотрудникам силовых структур удалось уговорить мужчину, который забаррикадировался в коттедже в подмосковных Мытищах, отпустить детей.

Стрелявший согласился отпустить двух детей, сообщил РИА Новости информированный источник в экстренных службах региона. В доме в заложниках остается еще один мужчина.

Сообщается, что мужчина увлекается охотой и в доме у него хранится арсенал оружия.

Ранее появились сообщения о том, что житель поселка Вешки в Московской области открыл по прохожим огонь из окна своего дома. Затем он забаррикадировался и удерживал заложников, включая ребенка. Требований он не выдвигал.

Когда на место прибыли силовики, он открыл стрельбу из автоматического оружия, а затем бросил две гранаты. Никто при этом не пострадал.