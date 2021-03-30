Участок метро "Беляево" - "Новые Черемушки" откроется досрочно 31 марта

Участок "Беляево" - "Новые Черемушки" столичного метро откроется досрочно. Уже с 31 марта метро заработает в обычном режиме - строители смогли закончить работы на 3 дня раньше. На дорогах ограничения также снимут до 1 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
По данным дептранса, на время закрытия станция "Новые Черемушки" работала штатно и без сбоев, хотя пассажиропоток на ней вырос почти в 3 раза по сравнению с обычными днями. С 20 по 29 марта включительно ею воспользовались больше 942 тысяч человек.
Обеспечивали помощь пассажирам около 500 сотрудников транспортного комплекса, 13 экипажей дорожного патруля.