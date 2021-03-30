Участок метро "Беляево" - "Новые Черемушки" откроется досрочно 31 марта

Участок "Беляево" - "Новые Черемушки" столичного метро откроется досрочно. Уже с 31 марта метро заработает в обычном режиме - строители смогли закончить работы на 3 дня раньше. На дорогах ограничения также снимут до 1 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости