В Москве 1 апреля воздух прогреется до +14 градусов

После дождя и сильного ветра в Москве потеплеет до +14 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Ранее сообщалось, что 30 и 31 марта в столице России может выпасть около трети месячной нормы осадков, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. К четвергу погода улучшится. Первого апреля воздух прогреется до 14 градусов, что выше нормы на шесть градусов.

"Будет очень теплая погода. Но это только один день такой будет", - подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, апрель в европейской части России ожидается теплым. Точный прогноз синоптики пообещали обнародовать 31 марта.