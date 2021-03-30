В Подмосковье готовятся к штурму дома, откуда идет стрельба по прохожим

Сотрудники правоохранительных органов готовятся взять штурмом дом, откуда идет стрельба по прохожим. В доме забаррикадировался мужчина, который, как сообщают СМИ, в течение четырех часов обстреливает улицу.

По некоторым данным, у него в заложниках могут родственники.

Инцидент произошел в поселке Новые Вешки городского округа Мытищи. Полиция прибыла в дом на улицу Прибрежная, чтобы задержать подозреваемого в незаконном хранении оружия 61-летнего мужчину. Вместо того, чтобы впустить полицейских, он забаррикадировался и открыл огонь.